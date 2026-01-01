Fogy a lóvé? Használt autókat nézeget Herceg Csabi…

Herceg Csabi a Kőgazdag Fiatalok című polgárpukkasztó reality legmegosztóbb személyisége volt. Nagyképűségénél csak az autógyűjteménye terebélyesebb, amit most a jelek szerint új szerzeménnyel gazdagít.

Kőgazdag Csabi imádja a legújabb luxusverdákat, most mégis a használtautó-piacon böngészik (Fotó: Instagram/Herceg Csabi)

Alvás helyett használtautókat böngész Herceg Csabi

Kőgazdag Csabi a luxusautók megszállottja, garázsa tele van egyedi sportkocsikkal. Úgy látszik, nem ismer határokat, és most még újabb verdára fáj a foga. Ám a jelek szerint most zsír új kocsira nem futja. Egy külföldi aukciós oldalon keresgél, aminek profilja használt, akár javításra szoruló autók forgalmazása. Herceg Csabi Instagram Storyban osztotta meg az éjszaka közepén, hogy alvás helyett a következő – számára új – autó kiválasztásával foglalatoskodik.

Bár használt autókról van szó, azért nem adja lejjebb a csúcskategóriás Lamborghini Huracánnál. A keresőjében megadott paraméterek szerint a plafon 250 ezer dollár, ami mai árfolyam szerint 82 millió forintnak felel meg.

Kőgazdag Fiatalok Csabija használt autót keres (Fotó: Instagram/Herceg Csaba)

Most már Herceg Leti is vezethet

Herceg Csabi autói sorát februárban is bővítette, akkor egy C8 Corvette-et vásárolt. De van már Ferrarija és R8-a is – ezeket korábban „boltba járós” járgánynak titulálta.

„Most ez a legújabb C8-as Corvette. Természetesen nem a sima, hanem a Z06 tuningos. Természetesen megvan még a Ferrari is és az R8 is, így ezzel együtt olyan 250 millióm van autókban. Egy napja van meg és annyit elárulhatok, hogy már most jobban szeretem mindegyiknél” – mondta el tavaly év elején a Borsnak.

Herceg Csabi felesége, Leti sem panaszkodhat: még meg sem volt a jogosítványa, amikor egy AMG Mercedes-t kapott születésnapi ajándékként. Azóta egyébként meglett a jogsi is, igaz, nem elsőre.

Az első forgalmi vizsgámon megbuktam, utána még sokat gyakoroltam, és másodjára hála Istennek sikerült! Viszont akkor sem tudtam rögtön autóba ülni, mert teljesen kiment a fejünkből, hogy kell elsősegély vizsga is! Amíg az nem lett meg, addig nem kaphattam kézhez a jogosítványomat

– vallotta be korábban a Ripost-nak.