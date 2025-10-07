Nem mindennapi házba költözött Herceg Csabi és Letti: „Igen, kiszúrtam magammal”

Tavaly került szóba először, hogy Herceg Csabi háza eladóvá vált, ugyanis egy új, még ennél modernebb helyre szeretnének költözni. Ezek után azonban hosszú hónapokig csend volt körülöttük, és a hirdetés alapján úgy tűnt, senki sem akar lecsapni a gyáli ingatlanra. Mostanra azonban minden a helyére került, sőt, Herceg Csabi és Herceg Letícia már el is költöztek, nem is akárhova.

Herceg Csabi vagyona nagy részét kocsikba fektette, de most végre az új otthonra is sor került (Fotó: Instagram)

Herceg Letti TikTok oldalán, egy takarítós videó keretein belül mutatta be új otthonukat, ahol bizony a ház minden szegletébe beengedte a rajongókat, a WC-től egészen a hálószobáig. És bár úgy tűnik, ennél modernebb és szebb helyet nehezen álmodhatna maguknak, mégis akad olyasmi, amivel meggyűlik a baja.

„Mióta ideköltöztünk próbálom tudatosan takarítani a házat, mert nagyon sokszor beleesek abba a hibába, hogy összevissza csinálok mindent, persze a végén mindent kitakarítok, csak sokkal több idő” – kezdte a videót Letti.

Páran már írták kommentben, hogy sajnálnak a fekete ajtók és konyhabútor miatt, amit eleinte annyira nem tudtam hova tenni, de most már mindent értek. Az utolsó, legkisebb ujjlenyomat is meglátszik rajtuk, szóval igen, kiszúrtam magammal, de nekem nagyon, és takarítani is szeretek, bár nyilván időigényes, és félek, hogy egyszer beleőrülök

– vallotta be őszintén.

Kőgazdag Csabi álomotthona elkészült, videón mutatták meg a luxusházat (Fotó: Instagram)

Herceg Csabi párja a tökéletes feleség?

Úgy tűnik, Letti nem csak mindenben támogatja férjét, de a főzés és mosás mellett, hetente kétszer egy teljes nagytakarítást is beiktat, amikor még a csempéket és az ablakokat is lemossa. Ez persze a korábban említett modern, fekete elemek, hatalmas tükrök és üvegfelületek miatt szinte elengedhetetlen.

„Szörnyű vagyok, tudom, de inkább ilyen legyek, mintsem trehány. Egyébként ilyen mélyebb takarítást hetente kétszer szoktam megejteni, ilyenkor ágynemű cserélek, letörlöm az összes polcot, fiókot, ablakokat pucolok, mindent átrendezek, szelektálok, és ezt tényleg nagyon szeretem csinálni, főleg ha egyedül vagyok itthon” – árulta még el a fiatal feleség.