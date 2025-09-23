"Ha az én kislányom lennél..." – Nem bírta tovább: már Kasza Tibi is kiborult A Kísértésben!

A Kísértés szigete szépen lassan mindenkit magába szippant, bár van még olyan pár, akik tartják magukat.

A Kísértés: Kasza Tibi nem számított rá, hogy Lili még önmagának sem vallja be az igazságot (Fotó: Tv2)

A Kísértés: Kasza Tibi próbált javítani Lili és Anita helyzetén

A múlt héten az újonnan érkező pár, Arnold és Cinti borzolták a kedélyeket A Kísértés szereplők körében, legfőképp Cintia, akinek 72 óra leforgása alatt két különböző kísértővel sikerült ágyba bújnia. Ugyanakkor nem lehet elmenni szó nélkül Anita és Kerim alakuló románca, illetve a Lili és Bazsi között lévő vonzalom mellett sem. Mindketten elengedték a gyeplőt annyira, hogy túl vannak az első csókon csábítóikkal, Lili azonban nagyon úgy tűnik, hogy tovább merészkedett, mint amire elsőre lehetett számítani.

A pénteki epizódban ugyanis Balázs már az ő ágyában kötött ki, és bár ténylegesen nem feküdtek le egymással, nagyon úgy tűnt, hogy a takaró alatt több huncutság is kezdetét vette, ami egy párkapcsolatban lévő lánynál nem kellett volna, hogy beleférjen. Ehhez képest másnap Lili részletesen kifejtette Bazsinak, mennyire aggódik, hogy Milán félre fogja érteni a látottakat, pedig nem is történt közöttük semmi durva.

Lili szavai a visszajátszásokat tekintve meglehetősen vékony jégen táncolnak, főleg azok után, hogy Kasza Tibi által tett lehetőséget is jócskán félreértelmezte. Tibi Anitának és Lilinek külön engedélyezte, hogy egy egyperces videóban üzenhessenek a fiú villába párjuknak, amit Anita nagyon komolyan is vett. Sírva vallotta be Dávidnak, hogy nem tudja, mi tévő legyen, de szeretné, ha ő is jól érezné magát a villában. Dávid ugyan nem örült az üzenetnek, noha nem sejthette, hogy ez még mindig a jobbik verzió volt.

Kísértés Lili elindult a hazugság lejtőn

Lili és Milán harmonikusnak tűnő kapcsolata A Kísértés 2025-ben alaposan megingott, amióta Balázs is képbe került, főleg azért, mert Lili láthatóan még teljes tagadásban van. Videóüzenetében így fogalmaz:

Szia Szerelmem, nagyon-nagyon szeretlek. Nem akarok sírni, de szeretném ha tudnád, hogy nagyon hiányzol.

Lili hozzátette azt is, hogy nagyon szívesen találkozna már Milánnal, de szeretné, ha végigcsinálnák ezt a kihívást, a végén úgyis rengeteg mindent kell átbeszélniük. A végén újra elmondta, hogy mennyire szereti, így aztán az egész videó egy megtévesztő, megnyugtató hazugság csomag lett, amit Milán gyanútlanul kapott kézhez. Kasza Tibi a felvétel végén szekunder szégyenérzet miatt csak annyit tudott hozzátenni:

Ha az én kislányom lennél - de nem vagy, így jogom sincs ezt kérni,- de én azt mondanám, hogy ezt most szépen letöröljük, és mondd el neki a frankót.

Lilitől a hallottak kapcsán csak egy kényszeredett mosoly tellett. Hogy mit szól majd Milán, ha meglátja a tűzceremónián, hogy egy ilyen beköszöntő után Lili amúgy Bazsival fetreng az ágyban, hamarosan kiderül!