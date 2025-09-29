Megszólaltak a TV2 sztárjai drámai távozásukat követően

A Kísértés szereplők óriási kihívásnak vannak kitéve, hiszen heteken keresztül nem találkozhatnak párjaikkal, ezzel párhuzamosan szembe kell nézniük a csábítás veszélyeivel is. Lili és Milán magabiztosan érkeztek a műsorba, az érzelmi hullámvasutat azonban ők sem tudták elkerülni. Milán egy ponton úgy érezte, nem akarja tovább folytatni a kihívást és egyedül távozna a szigetről.
Milán lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a forgatás időszaka rendkívül megterhelő volt számára érzelmileg, hiszen külön kellett válnia párjától, ami önmagában véve is bizonyos szintű trauma. „Az elején nyilván feszültebb voltam, de lassan azért oldódtam. Az adásokban most egy sokkal visszafogottabb énemet láttam, s bár engem azért befolyásolt a kamerák jelenléte, alapvetően egy beszédes, jó kedélyű srácnak tartom magamat”- kezdi Milán, aki hozzátette: nem félt attól, hogy őt bárki el fogja tudni csábítani.
Jöhetett volna bárki, én nem csaltam volna meg Lilit, soha egyetlen barátnőmet nem csaltam meg és nem is fogom. A villákban nyilván mindenki rá tudott mutatni olyanra, aki nagyon bejött neki, nálam Petra, Merci és Kitti voltak ilyenek, de én igyekeztem mindenkit megismerni és senkit nem vittem el kétszer ugyanarra a randira. Az álomrandira egyébként Mercit választottam volna, de senkivel nem történt volna semmi.
Az ominózus, majdnem-lánykérés után az egykori pár rengeteget beszélgetett, hiszen volt miről, de alapvetően abban egyetértenek, hogy békében tudták tisztázni a történteket.
Levontam a konklúziót, de bennem is voltak sérelmek, például rosszul esett, amikor Lili azt mondta, hogy nem kapott tőlem semmit. Egy év alatt négyszer mentünk nyaralni, fesztiválokra, programokra, mert én arra törekedtem, hogy biztonságot és élményeket adjak neki. Neki viszont lehet, hogy nem dubaji útra lett volna szüksége, hanem néhány kedves szóra meg egy szál virágra. Azt hiszem, teljesen más volt a szeretetnyelvünk és ezt fel kellett volna ismerni.
Milán eredetileg Németországból rendelt eljegyzési gyűrűt szerelmének, ez azonban a forgatás első napjáig nem érkezett meg, így aztán bement Lili kedvenc üzletébe és vett egy másik gyűrűt, hogy legalább jelképesen el tudja jegyezni, az igazival pedig itthon várta volna. „Nagyon készültem erre a lánykérésre, sajnos nem így alakult, de én nem haragszom rá egyáltalán.”
A fiatal lány szerint neki volt a legtanulságosabb A Kísértés 2025 utazásában részt venni, mert olyan dolgokra döbbent rá saját magával kapcsolatban, amelyekre itthon nem tudott volna.
Hiába tudtam megfogalmazni egy idő után, hogy mik a hiányosságok a kapcsolatunkban, próbáltam ezeket elnyomni magamban. Ha visszamehetnék az időben, akkor másképp csinálnám. Végig vinném ezt a műsort úgy, hogy nem nyitok senki felé és nem csinálok semmit. Milánnak pedig őszintén meg kellett volna mondanom, hogy ez már nem jó így és megbeszélni vele, milyen dolgokon tudunk változtatni.
Lili ugyanakkor korábbi videójában olyan üzenetet küldött Milánnak, ami valamelyest megtévesztő volt számára, ezen azonban nem módosítana.
Hetek óta nem láttuk egymást és nem is beszéltünk, én abban a pillanatban azt éreztem, hogy nem akarok olyan videóüzenetet küldeni neki, amire ő nem tud reagálni és nem tudja megvédeni magát. Nem akartam egy percben letámadni és felsorolni a hibákat, mert ez már tényleg csak kettőnkre tartozik. A tévében csak annyi látszik, hogy milyenek voltunk a villában, de hogy egymás mellett, a kapcsolatban hogy működtünk, azt senki nem tudja.
Lili alátámasztotta a Milán által mondottakat, vagyis, hogy a forgatás után rengeteget beszélgettek egymással és bár sok idő eltelt azóta, az adások most alaposan feltépték a sebeket.
Balázs azzal a mondatával, hogy “átverve érzi magát” csak saját magának mondott ellen, mert ő korábban úgy nyilatkozott a műsorban, hogy nem párt keresni jött ide. A csók után ő másnap már más lánnyal volt. Bennem fel sem merült, hogy más fiúval hagyjam el a szigetet, mint akivel érkeztem. Hiába mondta Milán, hogy vége, tudtam, hogy beszélnünk kell még. Egyáltalán nem számítottam gyűrűre, álmomban sem feltételeztem, hogy Milán meg szeretné valósítani a legnagyobb álmomat. Viszont ebből az is következik, hogy talán félreismertem őt egy kicsit, mert nem tudtam, hogy ennyire komolyak a szándékai. Az biztos, hogy mindketten más emberként jöttünk haza a műsorból, mint amilyennek bementünk és mindketten nagyon sokat fejlődtünk.
