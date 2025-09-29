Megszólaltak a TV2 sztárjai drámai távozásukat követően

A Kísértés szereplők óriási kihívásnak vannak kitéve, hiszen heteken keresztül nem találkozhatnak párjaikkal, ezzel párhuzamosan szembe kell nézniük a csábítás veszélyeivel is. Lili és Milán magabiztosan érkeztek a műsorba, az érzelmi hullámvasutat azonban ők sem tudták elkerülni. Milán egy ponton úgy érezte, nem akarja tovább folytatni a kihívást és egyedül távozna a szigetről.

A Kísértés szigete Lilit és Milánt elszakította egymástól (Fotó: TV2)

Kísértés Milán: „Azt hiszem, más volt a szeretetnyelvünk”

Milán lapunknak adott interjújában elárulta, hogy a forgatás időszaka rendkívül megterhelő volt számára érzelmileg, hiszen külön kellett válnia párjától, ami önmagában véve is bizonyos szintű trauma. „Az elején nyilván feszültebb voltam, de lassan azért oldódtam. Az adásokban most egy sokkal visszafogottabb énemet láttam, s bár engem azért befolyásolt a kamerák jelenléte, alapvetően egy beszédes, jó kedélyű srácnak tartom magamat”- kezdi Milán, aki hozzátette: nem félt attól, hogy őt bárki el fogja tudni csábítani.

Jöhetett volna bárki, én nem csaltam volna meg Lilit, soha egyetlen barátnőmet nem csaltam meg és nem is fogom. A villákban nyilván mindenki rá tudott mutatni olyanra, aki nagyon bejött neki, nálam Petra, Merci és Kitti voltak ilyenek, de én igyekeztem mindenkit megismerni és senkit nem vittem el kétszer ugyanarra a randira. Az álomrandira egyébként Mercit választottam volna, de senkivel nem történt volna semmi.

Az ominózus, majdnem-lánykérés után az egykori pár rengeteget beszélgetett, hiszen volt miről, de alapvetően abban egyetértenek, hogy békében tudták tisztázni a történteket.