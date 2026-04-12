Kis Grófo már megtette és most téged is arra kér: Szavazz!

Kis Grófo az április 12-ei választás előtt is sok időt szentelt annak, hogy tudatosítsa követőiben, rajongóiban, milyen fontos is az idei választás. Azt sem rejtette véka alá, hogy számára a Fidesz és Orbán Viktor jelenti a biztos választást. A mulatós sztár vasárnap kora reggel útnak is indult és a választókerületében elsők között adta le szavazatát. Miután pedig behúzta az X-et Orbán Viktorra és a Fideszre, illetve a kormánypárt helyi képviselőjére is, autóba pattant, és elkészített egy szavazásra buzdító videót.
„Nagyon fontos, hogy a mai napon mindenki elmenjen szavazni! De tényleg mindenki! Még azok is, akik eddig soha nem voltak, vagy esetleg még most is bizonytalanok.”
A mai választáson eldönthetjük, hogy milyen jövőt szeretnénk szánni a gyermekeinknek az elkövetkezendő időszakban.
„A tét hatalmas, hiszen fontos, hogy kívül tudjuk tartani a háborút és Magyarország semmiképpen se sodródjon bele. Mi, magyarok mindig békében szerettünk élni, és ezek után is így szeretnénk. Ezt pedig csak Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz-KDMP tudja garantálni. Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország!” – mondta a felvételen Kis Grófo, aki szombaton, a kampány véghajrájában találkozott, sőt együtt is ebédelt Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral.
