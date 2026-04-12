Szijjártó Péter: Ma eldőlhet, Magyarország ki tud-e maradni a háborúból

"Sorsdöntő választás van ma, hiszen ma eldőlhet, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is" - kezdte üzenetét Szijjártó Péter, aki már hajnalban leadta a szavazatát. Kiemelte: azért sikerült eddig kimaradni a háborúból, mert az emberek a nemzeti kormány mellett álltak. "Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást kaphassuk meg a következő évekre is. A magyar emberek egybehangzó, erős támogatása nélkül ezt az országot nem lehet kívül tartani a háborún" - húzta alá a politikus.

Máris rekordot döntött a választás! Már reggel 7 órakor rekordot döntött a választás. A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz ugyanis az első órában, ami jóval több, mint bármelyik korábbi alkalomkor. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.