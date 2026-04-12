Szijjártó Péter: Ma eldőlhet, Magyarország ki tud-e maradni a háborúból

"Sorsdöntő választás van ma, hiszen ma eldőlhet, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból a következő években is" - kezdte üzenetét Szijjártó Péter, aki már hajnalban leadta a szavazatát. Kiemelte: azért sikerült eddig kimaradni a háborúból, mert az emberek a nemzeti kormány mellett álltak. "Azt szeretném kérni, hogy ezt a támogatást kaphassuk meg a következő évekre is. A magyar emberek egybehangzó, erős támogatása nélkül ezt az országot nem lehet kívül tartani a háborún" - húzta alá a politikus.
Már reggel 7 órakor rekordot döntött a választás. A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz ugyanis az első órában, ami jóval több, mint bármelyik korábbi alkalomkor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.