Érvénytelen szavazásra buzdítottak, így akadályozták volna a Fideszt

A közösségi oldalán számolt be Hajdúsámson fideszes polgármestere, Antal Szabolcs arról, hogy a város egy zárt Facebook-csoportjában érvénytelen szavazásra buzdítják a jobboldali választókat – írja az Ellenpont nyomán a Magyar Nemzet.

A polgármester beszámolója szerint a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre való szavazást próbálták meg propagálni a csoportban. A város elöljárója hangsúlyozta,

csak egyetlen szavazatot lehet leadni, ne dőljenek be az átverésnek.

A hírportál a vonatkozó jogszabályt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (röviden: Ve.) 186. § (1) bekezdését is felidézte: „Érvényesen szavazni csak a jelölt, lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.” A törvény 193. § (1) bekezdés d) pontja mondja ki, hogy a szavazat érvénytelen, ha: „[...] több jelöltre, listára szavaztak.”