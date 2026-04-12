Érvénytelen szavazásra buzdítottak, így akadályozták volna a Fideszt

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 09:14
Egy zárt Facebook-csoportban akarták érvénytelen szavazásra rávenni a jobboldali szavazókat – hívta fel a figyelmet Hajdúsámson polgármestere. A csoportban arra biztattak, hogy egyszerre két pártlistára, a Fideszre és a Mi Hazánkra is szavazzanak a polgárok, ami nyilvánvalóan érvénytelen voksot jelentene.

A közösségi oldalán számolt be Hajdúsámson fideszes polgármestere, Antal Szabolcs arról, hogy a város egy zárt Facebook-csoportjában érvénytelen szavazásra buzdítják a jobboldali választókat – írja az Ellenpont nyomán a Magyar Nemzet.

A polgármester beszámolója szerint a Fideszre és a Mi Hazánkra egyszerre való szavazást próbálták meg propagálni a csoportban. A város elöljárója hangsúlyozta, 

csak egyetlen szavazatot lehet leadni, ne dőljenek be az átverésnek.

A hírportál a vonatkozó jogszabályt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (röviden: Ve.) 186. § (1) bekezdését is felidézte:  „Érvényesen szavazni csak a jelölt, lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.” A törvény 193. § (1) bekezdés d) pontja mondja ki, hogy a szavazat érvénytelen, ha: „[...] több jelöltre, listára szavaztak.”

Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a demokrácia-központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
