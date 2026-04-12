Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek

Élőben jelentkezett be közösségi oldaláról Orbán Viktor, miután ő és felesége leadta szavazatát. A miniszterelnök a voksolás napján tartott rögtönzött sajtótájékoztatót.
Sok emberrel találkozhattam a kampány során, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát. A választási részvételi adatokkal kapcsolatban úgy vélekedett, jó ez az eredmény, minél többen vagyunk annál jobb.
A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.
– A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga, hogy köszönetet mondjon az aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná és gratulálna neki. – Az emberek döntését tiszteletben kell tartani – szögezte le, hozzátéve, reményei szerint holnap viszont már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.
Mint fogalmazott, semmit nem bánt meg az elmúlt 16 évből, nem ez az utolsó választása, fiatal férfiként tervei vannak. Arra kérdésre, beszélgetne-e a fiatalkori önmagával, a miniszterelnök közölte, a kampány során sok ilyen fiatallal találkozott, akikkel örömmel beszélgetett. Győzelmi rituáléja nincs, csupán annyi, hogy eljött szavazni.
Azért jöttem, hogy győzzek
– fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy miért sorsdöntő a mai választás Magyarország számára, és összehasonlítva az 1990-es évek választásával, lát-e hasonlóságot a miniszterelnök, elmondta: "A kontextus, a környezet eltérő, mint a rendszerváltozás idején, azt látjuk nagy válság vár ránk Európában, nem egy, hanem több, ami összeadódik. Egyetlen nemzetnek sem egyszerű megtalálni a jó választ ezekre a kihívásokra, nagy nemzeti egységre van szükségünk, hogy ellenálljunk az energia, pénzügyi és gazdasági válságnak" – vélekedett, de szerinte más a helyzet, mint akkor, most demokrácia van, a kérdés, hogyan működjön a demokratikus kormány.
Már reggel 7 órakor rekordot döntött a választás. A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz ugyanis az első órában, ami jóval több, mint bármelyik korábbi alkalomkor.
