Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek

Élőben jelentkezett be közösségi oldaláról Orbán Viktor, miután ő és felesége leadta szavazatát. A miniszterelnök a voksolás napján tartott rögtönzött sajtótájékoztatót.

Sok emberrel találkozhattam a kampány során, minden választópolgárnak köszönöm, hogy meghallgatott és elmondhattam az érveimet

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök az újságírói kérdésekre, miután leadta a voksát. A választási részvételi adatokkal kapcsolatban úgy vélekedett, jó ez az eredmény, minél többen vagyunk annál jobb.

A kormányfő közölte, a választás a demokrácia ünnepe, ennek tisztasága idehaza garantált.

– A magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában – mondta, majd elárulta azt is, abban az esetben, ha megnyerné a választást, első dolga, hogy köszönetet mondjon az aktivistáinak, hiszen hatalmas munka van az elmúlt hónapok mögött. Megjegyezte, ha Magyar Péter több szavazatot kap, természetesen elfogadná és gratulálna neki. – Az emberek döntését tiszteletben kell tartani – szögezte le, hozzátéve, reményei szerint holnap viszont már a Barátság kőolajvezetéket is megnyithatják.

Mint fogalmazott, semmit nem bánt meg az elmúlt 16 évből, nem ez az utolsó választása, fiatal férfiként tervei vannak. Arra kérdésre, beszélgetne-e a fiatalkori önmagával, a miniszterelnök közölte, a kampány során sok ilyen fiatallal találkozott, akikkel örömmel beszélgetett. Győzelmi rituáléja nincs, csupán annyi, hogy eljött szavazni.

Azért jöttem, hogy győzzek

– fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy miért sorsdöntő a mai választás Magyarország számára, és összehasonlítva az 1990-es évek választásával, lát-e hasonlóságot a miniszterelnök, elmondta: "A kontextus, a környezet eltérő, mint a rendszerváltozás idején, azt látjuk nagy válság vár ránk Európában, nem egy, hanem több, ami összeadódik. Egyetlen nemzetnek sem egyszerű megtalálni a jó választ ezekre a kihívásokra, nagy nemzeti egységre van szükségünk, hogy ellenálljunk az energia, pénzügyi és gazdasági válságnak" – vélekedett, de szerinte más a helyzet, mint akkor, most demokrácia van, a kérdés, hogyan működjön a demokratikus kormány.