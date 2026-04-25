100 éves családi ereklyével érkezik Fodor Rajmund a Kincsvadászok VIP-ba: „Elszakadtunk egymástól gyermekkoromban”

Most vasárnap új résszel érkezik a Kincsvadászok VIP műsora, amelyben ismert emberek hozzák el érdekesnek és értékesnek vélt műtárgyaikat. A legújabb epizódban Fodor Rajmund gyermekkorába nyerhetünk betekintést, aki egy különleges családi tárggyal érkezik.

Megható családi történet a Kincsvadászok VIP-ban

Fodor Rajmund, aki korábban az Ázsia Expressz versenyzőjeként bizonyított, most a Kincsvadászok VIP adásába látogatott el, hogy megváljon egy számára igen különleges tárgytól. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó egy 105 éves petróleumlámpát hoz el a TV2 stúdiójába, amely gyermekkora óta családja tulajdonában áll.

A Kincsvadászok kereskedői azonnal lecsapnak a régiségre, amely korábban petróleummal működött, később azonban Fodor Rajmund családja átalakította, így már árammal is működik. Az 1880-as években, Bécsben készült lámpa igazán értékes darab, ugyanis egy fémből készült lábon áll, amely nem volt szokványos abban az időben.

Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Fodor Rajmund sportoló pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak.

Fodor Rajmund gyermekkorát is végig kísérte a lámpa

A sportoló egészen kicsi gyermekkorától kezdve a család tulajdonában állt a lámpa, amelynek úgy döntött, ideje új helyet találni, ahol nagyobb becsben tarthatják.

Édesanyámtól kaptam ezt a lámpát, ami hosszú évtizedek óta a családomé. Egyik emberről a másikra szállt ez a műtárgy, én viszont most azt éreztem, hogy ideje megválni tőle, hogy egy jobb helyre kerüljön

– mesélte a Borsnak a sportoló.

Fodor Rajmund ugyan nem ragaszkodik különösebben a tárgyakhoz, mégis nehezen döntött a megválás mellett.

„Nem vagyok olyan típusú ember, aki görcsösen ragaszkodik a tárgyakhoz, viszont ettől a lámpától úgy érzem, nehéz lenne megválni, hiszen egész gyermekkoromban ott volt az otthonunkban. Van egy elképzelésem az áráról, amit szeretnék kapni érte, minden áron azonban nem fogok lemondani róla” – mondta sejtelmesen a korábbi Európa-bajnok.