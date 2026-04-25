100 éves családi ereklyével érkezik Fodor Rajmund a Kincsvadászok VIP-ba: „Elszakadtunk egymástól gyermekkoromban”

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 18:15
Fodor Rajmund egy nem mindennapi ereklyével érkezik a TV2 műtárgykereskedő-műsorába. A Kincsvadászok VIP legújabb adása ismét izgalmas tárgyakkal borzolja fel a kedélyeket.
Most vasárnap új résszel érkezik a Kincsvadászok VIP műsora, amelyben ismert emberek hozzák el érdekesnek és értékesnek vélt műtárgyaikat. A legújabb epizódban Fodor Rajmund gyermekkorába nyerhetünk betekintést, aki egy különleges családi tárggyal érkezik.

100 éves lámpát hoz Fodor Rajmund a Kincsvadászok VIP-ba
100 éves tárggyal érkezik Fodor Rajmund olimpikon a Kincsvadászok VIP új részében (Fotó: TV2)

Megható családi történet a Kincsvadászok VIP-ban

Fodor Rajmund, aki korábban az Ázsia Expressz versenyzőjeként bizonyított, most a Kincsvadászok VIP adásába látogatott el, hogy megváljon egy számára igen különleges tárgytól. A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó egy 105 éves petróleumlámpát hoz el a TV2 stúdiójába, amely gyermekkora óta családja tulajdonában áll.

A Kincsvadászok kereskedői azonnal lecsapnak a régiségre, amely korábban petróleummal működött, később azonban Fodor Rajmund családja átalakította, így már árammal is működik. Az 1880-as években, Bécsben készült lámpa igazán értékes darab, ugyanis egy fémből készült lábon áll, amely nem volt szokványos abban az időben. 

Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Fodor Rajmund sportoló pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak

Megyesi Balázs szerint a lámpa több, mint 100 éves
A Kincsvadászok szakértője, Megyesi Balázs és Till Attila is nagy áhítattal tekintenek a tárgyra (Fotó: TV2)

Fodor Rajmund gyermekkorát is végig kísérte a lámpa

A sportoló egészen kicsi gyermekkorától kezdve a család tulajdonában állt a lámpa, amelynek úgy döntött, ideje új helyet találni, ahol nagyobb becsben tarthatják. 

Édesanyámtól kaptam ezt a lámpát, ami hosszú évtizedek óta a családomé. Egyik emberről a másikra szállt ez a műtárgy, én viszont most azt éreztem, hogy ideje megválni tőle, hogy egy jobb helyre kerüljön

– mesélte a Borsnak a sportoló.

Fodor Rajmund ugyan nem ragaszkodik különösebben a tárgyakhoz, mégis nehezen döntött a megválás mellett.

„Nem vagyok olyan típusú ember, aki görcsösen ragaszkodik a tárgyakhoz, viszont ettől a lámpától úgy érzem, nehéz lenne megválni, hiszen egész gyermekkoromban ott volt az otthonunkban. Van egy elképzelésem az áráról, amit szeretnék kapni érte, minden áron azonban nem fogok lemondani róla” – mondta sejtelmesen a korábbi Európa-bajnok.

Hogy mi lesz a sorsa a több mint 100 éves petróleumlámpának, az vasárnap este kiderül a Kincsvadászok VIP adásában, 21:15-kor a TV2 csatornáján!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
