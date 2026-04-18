Könnyfakasztó: így érkezik Sasvári Sándor a Kincsvadászok VIP-ba

A héten új időpontban és új résszel tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melyben hírességek és ismert emberek hozzák el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat. A vasárnapi adásban Sasvári Sándor látogat el a kereskedőkhöz egy igazán különleges nyakékkel.
Sasvári Sándor Kepenyes Pál szobrászművész alkotásával érkezik a Kincsvadászok kereskedői elé. A különleges nyaklánc azonban nem csupán egy tárgy számára, hanem egy kedves barátjától kapott ajándék. A színművész ugyanis jó barátságot ápolt a néhai művésszel, aki kifejezetten Sasvári Sándornak készítette a gyönyörű ékszert.
Én egy szobrászművész barátomnak az alkotásával érkeztem, Kepenyes Pál nyakékével, ami szeretném, hogy egy méltóbb helyre kerüljön. Ő egy 1956-os emigráns, az 56-os forradalomban vett részt, majd börtönbe került, és később Mexikóban hunyt el
– mondta a megható sorokat a Borsnak a színész.
A Madách Színház legendás színészművésze habár nem érez különösebb szenvedélyt a műtárgyak iránt, a nyakláncról mégis varázslattal hangjában mesélt:
Kepenyes Pálnak egy egészen különleges stílusa van. Őt a modern kori szobrászat Picassojának hívják, világszerte ismerik a nevét. Sajnos ő már nincs köztünk, és ezt ajándékba kaptuk tőle, de hát viselni nem nagyon tudtuk, viszont azt szerettük volna, hogy méltó helyre kerüljön
– kezdte a színész, majd így folytatta:
"Olyan szobrokat és ékszereket készített, amelyek örök mozgásban vannak, hogyha az ember elmegy egy kiállítására, akkor láthatja, hogy ezek a szobrok csilingelnek, mozognak, zörögnek, tehát ő egy fantasztikus, csodálatos művész volt, és nagyon jó barátom."
A Jászai Mari-díjas színész egymillió forintos álomárat tűzött ki célul, melynek összegét egy igazán szívszorító gesztusként felajánlaná a vándorkiállításnak, amely Kepenyes Pál műveit őrzi.
Egymillió forintot szeretnék kérni érte. A pénzt felajánlanám a hagyaték gondozására, a Kincsvadászok kereskedőit pedig arra kérem, hogy a nyakék kerüljön a kiállítás tulajdonába
– mesélt terveiről Sasvári Sándor lapunknak.
Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Sasvári Sándor pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak.
"Nagy örömömre szolgált, hogy meghívtak a Kincsvadászok VIP-ba, mert rajongója vagyok a műsornak. Nem sokat nézek televíziót, mert nem érek rá, de amikor véletlenül otthon vagyok és nincs más dolgom, ami elég ritka, és hangolódok erre a csatornára, akkor mindig ott maradok és nézem őket. Fantasztikusak szerintem, és nagyon-nagyon jó ötlet az egész műsor" – árulta el a színész.
Hogy mi lesz a sorsa a különleges nyakláncnak, az vasárnap este kiderül a Kincsvadászok VIP adásában, 19:55-kor a TV2 csatornáján!
