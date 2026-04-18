Könnyfakasztó: így érkezik Sasvári Sándor a Kincsvadászok VIP-ba

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 18. 16:00
Sasvári Sándor színművész nem csupán egy szemet kápráztató tárgyat hoz el a műsorba, hanem egy szívszorító történetet is megoszt a szakértőkkel. A Kincsvadászok VIP adásába ezúttal ellátogat a múlt és ismét egy izgalmas műkincset tekinthetünk meg.
A héten új időpontban és új résszel tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melyben hírességek és ismert emberek hozzák el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat. A vasárnapi adásban Sasvári Sándor látogat el a kereskedőkhöz egy igazán különleges nyakékkel. 

A Kincsvadászok VIP legújabb részében Sasvári Sándor látogat el a kereskedőhöz (Fotó: Máté Krisztián)

Nem mindennapi gesztus a Kincsvadászok VIP-ban

Sasvári Sándor Kepenyes Pál szobrászművész alkotásával érkezik a Kincsvadászok kereskedői elé. A különleges nyaklánc azonban nem csupán egy tárgy számára, hanem egy kedves barátjától kapott ajándék. A színművész ugyanis jó barátságot ápolt a néhai művésszel, aki kifejezetten Sasvári Sándornak készítette a gyönyörű ékszert.

Én egy szobrászművész barátomnak az alkotásával érkeztem, Kepenyes Pál nyakékével, ami szeretném, hogy egy méltóbb helyre kerüljön. Ő egy 1956-os emigráns, az 56-os forradalomban vett részt, majd börtönbe került, és később Mexikóban hunyt el

 – mondta a megható sorokat a Borsnak a színész.

A Madách Színház legendás színészművésze habár nem érez különösebb szenvedélyt a műtárgyak iránt, a nyakláncról mégis varázslattal hangjában mesélt:

Kepenyes Pálnak egy egészen különleges stílusa van. Őt a modern kori szobrászat Picassojának hívják, világszerte ismerik a nevét. Sajnos ő már nincs köztünk, és ezt ajándékba kaptuk tőle, de hát viselni nem nagyon tudtuk, viszont azt szerettük volna, hogy méltó helyre kerüljön

 – kezdte a színész, majd így folytatta:

"Olyan szobrokat és ékszereket készített, amelyek örök mozgásban vannak, hogyha az ember elmegy egy kiállítására, akkor láthatja, hogy ezek a szobrok csilingelnek, mozognak, zörögnek, tehát ő egy fantasztikus, csodálatos művész volt, és nagyon jó barátom."

Elnyerte a Kincsvadászok szakértőinek tetszését a nyaklánc
Till Attila és a Kincsvadászok szakértője is ámulattal nézte az ékszert (Fotó: Máté Krisztián)

Hatalmas a tét

A Jászai Mari-díjas színész egymillió forintos álomárat tűzött ki célul, melynek összegét egy igazán szívszorító gesztusként felajánlaná a vándorkiállításnak, amely Kepenyes Pál műveit őrzi.

Egymillió forintot szeretnék kérni érte. A pénzt felajánlanám a hagyaték gondozására, a Kincsvadászok kereskedőit pedig arra kérem, hogy a nyakék kerüljön a kiállítás tulajdonába

 – mesélt terveiről Sasvári Sándor lapunknak.

Nemcsak a Kincsvadászok licitálói, de Tilla és  Megyesi Balázs is nagy érdeklődéssel figyeli a tárgyat. Sasvári Sándor pedig azt is elárulta a TV2 stúdiójában, hogy igazi rajongója a műtárgykereskedő-műsornak.

"Nagy örömömre szolgált, hogy meghívtak a Kincsvadászok VIP-ba, mert rajongója vagyok a műsornak. Nem sokat nézek televíziót, mert nem érek rá, de amikor véletlenül otthon vagyok és nincs más dolgom, ami elég ritka, és hangolódok erre a csatornára, akkor mindig ott maradok és nézem őket. Fantasztikusak szerintem, és nagyon-nagyon jó ötlet az egész műsor" – árulta el a színész.

Hogy mi lesz a sorsa a különleges nyakláncnak, az vasárnap este kiderül a Kincsvadászok VIP adásában, 19:55-kor a TV2 csatornáján!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
