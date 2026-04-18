Könnyfakasztó: így érkezik Sasvári Sándor a Kincsvadászok VIP-ba

A héten új időpontban és új résszel tér vissza a Kincsvadászok VIP műsora, melyben hírességek és ismert emberek hozzák el értékesnek és érdekesnek vélt műtárgyaikat. A vasárnapi adásban Sasvári Sándor látogat el a kereskedőkhöz egy igazán különleges nyakékkel.

A Kincsvadászok VIP legújabb részében Sasvári Sándor látogat el a kereskedőhöz (Fotó: Máté Krisztián)

Nem mindennapi gesztus a Kincsvadászok VIP-ban

Sasvári Sándor Kepenyes Pál szobrászművész alkotásával érkezik a Kincsvadászok kereskedői elé. A különleges nyaklánc azonban nem csupán egy tárgy számára, hanem egy kedves barátjától kapott ajándék. A színművész ugyanis jó barátságot ápolt a néhai művésszel, aki kifejezetten Sasvári Sándornak készítette a gyönyörű ékszert.

Én egy szobrászművész barátomnak az alkotásával érkeztem, Kepenyes Pál nyakékével, ami szeretném, hogy egy méltóbb helyre kerüljön. Ő egy 1956-os emigráns, az 56-os forradalomban vett részt, majd börtönbe került, és később Mexikóban hunyt el

– mondta a megható sorokat a Borsnak a színész.

A Madách Színház legendás színészművésze habár nem érez különösebb szenvedélyt a műtárgyak iránt, a nyakláncról mégis varázslattal hangjában mesélt:

Kepenyes Pálnak egy egészen különleges stílusa van. Őt a modern kori szobrászat Picassojának hívják, világszerte ismerik a nevét. Sajnos ő már nincs köztünk, és ezt ajándékba kaptuk tőle, de hát viselni nem nagyon tudtuk, viszont azt szerettük volna, hogy méltó helyre kerüljön

– kezdte a színész, majd így folytatta:

"Olyan szobrokat és ékszereket készített, amelyek örök mozgásban vannak, hogyha az ember elmegy egy kiállítására, akkor láthatja, hogy ezek a szobrok csilingelnek, mozognak, zörögnek, tehát ő egy fantasztikus, csodálatos művész volt, és nagyon jó barátom."

Till Attila és a Kincsvadászok szakértője is ámulattal nézte az ékszert (Fotó: Máté Krisztián)

Hatalmas a tét

A Jászai Mari-díjas színész egymillió forintos álomárat tűzött ki célul, melynek összegét egy igazán szívszorító gesztusként felajánlaná a vándorkiállításnak, amely Kepenyes Pál műveit őrzi.

Egymillió forintot szeretnék kérni érte. A pénzt felajánlanám a hagyaték gondozására, a Kincsvadászok kereskedőit pedig arra kérem, hogy a nyakék kerüljön a kiállítás tulajdonába

– mesélt terveiről Sasvári Sándor lapunknak.