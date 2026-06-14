Tragédia a nyári táborban: medencébe fulladt egy nyolcadikos gyerek

Felfoghatatlan tragédia történt egy connecticuti nyári táborban, ahol egy nyolcadikos diák életét vesztette egy iskolai kirándulás során bekövetkezett vízbefulladás után. A helyi hatóságok közlése szerint a fiatal halála június 10-én délután következett be a tábor medencéjében. Habár miután észrevették őt a medencében azonnal egy biztonsági feladatokat ellátó személy rohant hozzá, aki mentőt riasztott és elsősegélyben is részesítette őt, sajnos az iskolás másnap elhunyt. Halálhírét iskolája közölte kiemelve, iskolai tanácsadókat és segítő szakembereket biztosítanak diákjaik és dolgozóik számára a tragédia feldolgozása érdekében.

Felfoghatatlan tragédia történt az iskolai kiránduláson. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Iskolai kiránduláson történt a tragédia

A család magánéletének tiszteletben tartása érdekében az iskola nem hozott nyilvánosságra további információkat az áldozatról. A tábor képviselője szintén megerősítette a halálesetet egy nyilatkozatban:

Egy nyolcadikos fiú egy iskolai kirándulás során egészségügyi vészhelyzetbe került a medencében, és mentővel szállították a helyi kórházba. Tragikus módon később értesültünk róla, hogy este elhunyt.

A tábor közölte, hogy jelenleg nem rendelkeznek további információkkal a tragédiáról, de kiemelték, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

A tragédia pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják

- írja a People.