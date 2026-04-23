"Egyszerűen lenyűgöz. Újra és újra belé szeretek" - Horváth Tamás megható vallomást tett

Romantikus januári pihenésre utazott a népszerű előadó és szerelme a Maldív-szigetekre, ahol a 9. házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni. De, ami ott történt velük, arra sem Horváth Tamás, sem a felesége nem voltak felkészülve.

Horváth Tamás

Fotó: Bors

Péterfi Andrea elcsúszott, két helyen eltört a lábszára, kapott kint ideiglenes fekvőgipszet, azonban ott nem vállalták a műtétet. Ezért úgy döntöttek, ahogy lehet, hazajönnek, de egy darabig a légitársaság nem engedte, hogy így repülőre üljenek.

"Ami korábban természetes volt, hogy kitakarítasz, teregetsz, ezt ide teszed, azt oda, az hirtelen nem lesz olyan természetes. Főleg, járókerettel, mankóval semmit nem tudsz megfogni. A kerekesszék ilyen szempontból jobb volt otthon, azzal legalább a teregetés jól ment. Tomi és a fiam nélkül semmire nem mentem volna az elmúlt hetekben, mindenben segítettek, segítenek most is, amiért nagyon hálás vagyok" - mondta korábban lapunknak Andi.

Most az énekes osztott meg egy videót arról, hogyan sétáltatják imádott kiskutyájukat. Andi ugyanis mankókkal, de már profin közlekedik és napról-napra egyre erősebb és ügyesebb.

"Szépen haladunk lépésről-lépésre! A 14 alatt sok mindent felfedeztem Andiban, ami közös bennünk, de ez a végtelen kitartás és maximalizmus egyszerűen lenyűgöz. Újra és újra belé szeretek!" - írta a videó mellé Horváth Tamás.

A videót itt megnézheted.