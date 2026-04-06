Szívszorító, amit Horváth Tamás felesége mondott az állapotáról

Romantikus januári pihenésre utazott a népszerű előadó és szerelme a Maldív-szigetekre, ahol a 9. házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni. De, ami ott történt velük, arra sem Horváth Tamás, sem a felesége nem voltak felkészülve. Péterfi Andika mögött azóta nagyon nehéz út van, amiben fájdalom és könny is volt bőven, erről beszélt a Borsnak.

A Nagy Duett 2026 zsűritagja, Horváth Tamás mindenben segíti feleségét (Fotó: Máté Krisztián)

Így alakult Horváth Tamás párjának állapota a balesete óta

Januárban szenvedett szerencsétlen balesetet külföldön Péterfi Andrea

Horváth Tamás feleségének két helyen eltört a lábszára

Nem merték vállalni a kinti műtétet, így haza utaztak

Itthon megoperálták 9 héttel ezelőtt

Kerekesszékben ül A Nagy Duett stúdiójában

Horváth Tamás felesége, Andika: „Ezt csak humorral lehet kibírni!”

Hosszú és mindenkitől végtelen türelmet igénylő felépülési folyamaton megy keresztül Péterfi Andrea, miután súlyos lábsérülést szenvedett januárban kedvenc helyükön, a Maldív-szigeteken. Mint ismert, Horváth Tomi felesége elcsúszott, két helyen eltört a lábszára, kapott kint ideiglenes fekvőgipszet, azonban ott nem vállalták a műtétet. Ezért úgy döntöttek, ahogy lehet, hazajönnek, de egy darabig a légitársaság nem engedte, hogy így repülőre üljenek.

„Ezt csak humorral lehet elviselni, túlélni, mert nagyon nehéz helyzet, amikor az ember ennyire ki van szolgáltatva” – mesélte a Borsnak Péterfi Andika.

Ami korábban természetes volt, hogy kitakarítasz, teregetsz, ezt ide teszed, azt oda, az hirtelen nem lesz olyan természetes. Főleg, járókerettel, mankóval semmit nem tudsz megfogni. A kerekesszék ilyen szempontból jobb volt otthon, azzal legalább a teregetés jól ment. Tomi és a fiam nélkül semmire nem mentem volna az elmúlt hetekben, mindenben segítettek, segítenek most is, amiért nagyon hálás vagyok. És ott van a kiskutyám, akit azóta nem tudok sétáltatni, de ő nem haragszik, érzi, ott fekszik mellettem, puszilgat, óv és véd! Mi megpróbáltuk mindenből kihozni a legviccesebb, legjobb megoldást! A jó oldalát nézem, hogy lehetett volna ennél rosszabb is, például, ahogy Horváth Éva járt, hogy elfertőződött a sebe, nagyon pórul járt.

Horváth Tomi felesége azt is elárulta, hogy ők éppen emiatt mindenképpen itthon akarták a műtétet, ezért vállalták a kockázatos utazást.