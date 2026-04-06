BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító, amit Horváth Tamás felesége mondott az állapotáról

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 20:00
Horváth Tamásfeleségállapot
Álomutazásból rémálom lett a dunaújvárosi énekes és imádott neje januári nyaralása a Maldív-szigeteken. Horváth Tamás felesége megcsúszott, két helyen eltört a lába, viszontagságos úton jutottak haza. Péterfi Andikát itthon megműtötték, a Borsnak A Nagy Duett stúdiójában kerekesszékben ülve árulta el, hogy halad a gyógyulásban.
D.G.
A szerző cikkei

Romantikus januári pihenésre utazott a népszerű előadó és szerelme a Maldív-szigetekre, ahol a 9. házassági évfordulójukat szerették volna megünnepelni. De, ami ott történt velük, arra sem Horváth Tamás, sem a felesége nem voltak felkészülve. Péterfi Andika mögött azóta nagyon nehéz út van, amiben fájdalom és könny is volt bőven, erről beszélt a Borsnak.

Horváth Tamás felesége a műtétje óta még mindig kerekesszékben üli végig A Nagy Duettet.
A Nagy Duett 2026 zsűritagja, Horváth Tamás mindenben segíti feleségét (Fotó: Máté Krisztián)

Így alakult Horváth Tamás párjának állapota a balesete óta

  • Januárban szenvedett szerencsétlen balesetet külföldön Péterfi Andrea
  • Horváth Tamás feleségének két helyen eltört a lábszára
  • Nem merték vállalni a kinti műtétet, így haza utaztak
  • Itthon megoperálták 9 héttel ezelőtt
  • Kerekesszékben ül A Nagy Duett stúdiójában

Horváth Tamás felesége, Andika: „Ezt csak humorral lehet kibírni!”

Hosszú és mindenkitől végtelen türelmet igénylő felépülési folyamaton megy keresztül Péterfi Andrea, miután súlyos lábsérülést szenvedett januárban kedvenc helyükön, a Maldív-szigeteken. Mint ismert, Horváth Tomi felesége elcsúszott, két helyen eltört a lábszára, kapott kint ideiglenes fekvőgipszet, azonban ott nem vállalták a műtétet. Ezért úgy döntöttek, ahogy lehet, hazajönnek, de egy darabig a légitársaság nem engedte, hogy így repülőre üljenek.

Ezt csak humorral lehet elviselni, túlélni, mert nagyon nehéz helyzet, amikor az ember ennyire ki van szolgáltatva” – mesélte a Borsnak Péterfi Andika

Ami korábban természetes volt, hogy kitakarítasz, teregetsz, ezt ide teszed, azt oda, az hirtelen nem lesz olyan természetes. Főleg, járókerettel, mankóval semmit nem tudsz megfogni. A kerekesszék ilyen szempontból jobb volt otthon, azzal legalább a teregetés jól ment. Tomi és a fiam nélkül semmire nem mentem volna az elmúlt hetekben, mindenben segítettek, segítenek most is, amiért nagyon hálás vagyok. És ott van a kiskutyám, akit azóta nem tudok sétáltatni, de ő nem haragszik, érzi, ott fekszik mellettem, puszilgat, óv és véd! Mi megpróbáltuk mindenből kihozni a legviccesebb, legjobb megoldást! A jó oldalát nézem, hogy lehetett volna ennél rosszabb is, például, ahogy Horváth Éva járt, hogy elfertőződött a sebe, nagyon pórul járt.

Horváth Tomi felesége azt is elárulta, hogy ők éppen emiatt mindenképpen itthon akarták a műtétet, ezért vállalták a kockázatos utazást.

Nem bíztam abban, hogy kint minden rendben lesz az operációval, féltem. Nem bántam meg, még akkor sem, ha a hazaút nagyon húzós volt. Úgy voltunk vele, ha azt az utat végigcsináltuk fájdalomcsillapítóval, egy darab mankóval úgy, hogy két napig nem kaptunk vérhígítót, majd csak Maléban és Dubajban tudtunk venni, szóval, úgy voltunk vele, akkor itthon már minden sima lesz. Aztán a műtét után rájöttünk, hogy hát nem. Az első nap, amikor még a mosdóba menni is hatalmas tortúra volt. Ahhoz képest már nagy a fejlődés, de még így is el szoktam keseredni. Ehhez nagyon sok türelem kell, mindenki részéről, egy ilyen baleset az egész családot belassítja, átértékelsz mindent! Volt, hogy sírva borultunk össze, nem láttuk a kiutat, de most már látjuk. Főleg, amióta már vezettem is egy kicsit, na akkor is sírtunk Tomival, mert éreztük, hogy tényleg minden rendben lesz!

A műtét után nehéz volt megszoknia a járókerettel járást.
Otthon eleinte járókerettel, most pedig már mankóval jár Péterfi Andrea (Fotó: Facebook/Horváth Tamás)

A Nagy Duett döntőben még kerekesszékben ül

Most már a nehezén túl vagyunk, kilenc hete volt a műtétem, három hetem van még és megyek a kontrollvizsgálatra. Ha minden jól megy, utána már elvileg annyira jól összeforr a csont, hogy teljesen ráléphetek. Most még részlegesen terhelhetem, otthon már mankózom. A Nagy Duett stúdióban ezért ülök kerekesszékben, mert így még biztonságosabb. Nem mertem kockáztatni, hogy valaki véletlenül meglök, nekem jön. Úgyhogy még a döntőben is ebben fogok ücsörögni!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu