Horváth Csenge férjhez ment: Íme a sztárok, akik szintén gömbölyödő pocakkal mondták ki a nagy igent!

Horváth Csenge neve mára összeforrt a stílussal és a sikerrel, hiszen Fésűs Nelly lányaként nemcsak a szépségét, de a tehetségét is örökölte. A fiatal sztár élete most sorsfordító mérföldkőhöz érkezett, hiszen egyszerre éli át a feleséggé és az édesanyává válás semmihez sem fogható csodáját. Ez az összeállítás bemutatja, hogyan fonódik össze a romantika és a tudatosság a legnagyobb sztárok életében. Megnézzük, kik azok a hazai és nemzetközi ikonok, akik Csengéhez hasonlóan a várandósság alatt pecsételték meg szerelmüket.

Horváth Csenge férjhez ment: a pici ott volt a pocakban mikor kimondta az igent (Fotó: Markovics Gábor)

Horváth Csenge választása: Amikor a szerelem és egy új élet is kopogtat

Horváth Csenge mindig is híres volt arról, hogy óvja a magánéletét, ám a boldogságot nem lehet a végtelenségig véka alá rejteni. A rajongók már hetek óta találgattak, vajon miért sugárzik annyira a fiatal modell, a válasz pedig minden várakozást felülmúlt: Csenge nemcsak a szerelmét ünnepelte meg egy pazar esküvővel, hanem azt is, hogy hamarosan bővül a család. Sokan felteszik a kérdést: vajon ez egy hirtelen döntés volt, vagy a sors rendezte így a lapokat? A sztárvilágban a babavárásra időzített esküvő egyre inkább trenddé válik, hiszen mi lehetne romantikusabb annál, mint amikor a születendő gyermek már „jelen van” szülei fogadalmának pillanatában? Csenge esete tökéletes példája annak, hogy a hagyományok és a modern életvitel hogyan fér meg egymás mellett: a házasság továbbra is fontos érték, de a sorrendet már a szív és az élet ritmusa írja.

A magyar díva, aki szintén nem várt

Nem Csenge az egyetlen, aki szerint a gömbölyödő pocak a legszebb kiegészítő ahhoz a bizonyos fehér ruhához. Kulcsár Edina és G.w.M. szerelme villámcsapásszerűen érkezett, és a házasságkötésükkor már tudni lehetett, hogy úton van közös gyermekük. Edina sugárzott a boldogságtól, és büszkén mutatta meg a világnak, hogy a boldogító igen akkor a legédesebb, ha egy új élet dobog a szívünk alatt. Szerelmük pedig, mai napig ékes példája annak, hogy a nehézségek ellenére is lehetünk igazán boldogok.

Kulcsár Edináék szerelme mesébe illő fordulatot vett (Fotó: Markovics Gábor)

Tóth Gabi kislánya is ott volt az esküvőn

Hasonló utat járt be Tóth Gabi is, akinek Krausz Gáborral való esküvője szintén a babavárás jegyében telt. Az énekesnő sosem rejtette véka alá, hogy a család számára a legszentebb kötelék, és az, hogy kislánya, Hannaróza már a pocakjában „tanúja” volt a szülei esküjének, mély spirituális jelentőséggel bírt számára. Azóta a házasság bár véget ért, közös kislányuk örök emléke lesz a szép pillanatoknak.