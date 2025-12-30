Gombos Edina lánya elárulta, mitől fél leginkább

51 videót készített ebben az évben a volt tévés műsorvezető, akinek 13 millió megtekintése volt – mesélte lelkesen az év utolsó YouTube-videójában Gombos Edina, aki meg is köszönte a követői érdeklődését.

Gombos Edina évek óta az USA-ban él (Fotó: mw archív)

Legutóbbi videójában arról mesélt, hogyan telik az év vége az Egyesült Államokban, milyen szokások vannak, illetve milyen az időjárás az ország különböző részein. Mint mondta, csodálkozott azon, hogy alig talált parkolóhelyet, mindenki lenn van a vízparton. „Túl vagyunk a karácsonyon, ez az elmélkedés, a pihenés időszaka, rendbe tesszük fejben a dolgokat, mielőtt beindul az élet, elkezdődik 2026” – mondta.

Gombos Edina családja is felbukkan a videókban

Gombos Edina videójában a gyerekeit is kérdezte arról, ők hogyan értékelik az idei évüket. A volt tévés fia elmondta, hogy az iskolai teszt nehéz, de az év jó volt, jövőre pedig a küzdősportban szeretné fejleszteni magát.

Lányának, Mirinek azonban nem ez volt a legjobb éve. A kislány azt is elárulta, hogy nyár után már javult a helyzet, és noha az iskolában és a színházban túlterheltnek érezte magát, az utazásokat nagyon szerette. Miri a jövő évi terveire is kitért, és elmondta, hogy egyéves fitneszbérletet kért jövőre, de a félelmeiről is vallott.

Szerintem nagyon félelmetes most a világ, főleg a háborúk, a mesterséges intelligencia, a politika miatt... A mesterséges intelligenciát minden nap használom, vicces dolgokra is...

– mesélte.

Gombos Edina műsorvezető volt a TV2 műsorában, az Aktívban (Fotó: Bors Isza Ferenc/mw archív)

Az egykori műsorvezető videóiban fel-feltűnnek más magyarok is, akik az USA-ban élnek. Edina ezúttal is talált egy magyar hölgyet, aki immár 15 éve él Floridában és a helyi piacon árult különféle magyar terméket, kolbászokat, kenyérféléket.

Tíz éve nincs jelen a hazai médiában

Gombos Edina 1992-ben került a médiába, dolgozott a Magyar Rádióban, a Sláger Rádióban, majd 2002-től a TV2-nél, olyan műsorokat vezetett, mint az Aktív és a Magellán. Előbbinek 12 évig volt a házigazdája. Sok éve az Egyesült Államokban él kubai származású, magyar állampolgár férjével, Alberto Costafredával. A házaspár életében volt egy olyan hároméves időszak is, amikor nem tudtak hazalátogatni.