Rubint RékaAmbrus AttilaExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Fatime névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Galéria a szurkolókról, máris kiváló a hangulat a Puskás Arénánál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors puskás aréna
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 18:19 / FRISSÍTÉS: 2026. június 05. 18:22
finnországmagyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott pénteken Finnországot fogadja felkészülési mérkőzésen. A szurkolók már két órával a kezdés előtt megérkeztek a stadionba.

A magyar válogatott a márciusi két mérkőzését követően Budapesten, a Puskás Arénában folytatja a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája találkozókra. Pénteken Finnországot fogadjuk, és a szurkolók már két órával a kezdés előtt jó hangulatot teremtettek a stadion környékén.

A szurkolók máris kiváló hangulatban vannak
A szurkolók máris kiváló hangulatban vannak Fotó: Tumbász Hédi

A Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában 19.45-kor kezdődik a barátságos mérkőzés. Marco Rossi együttese jövő kedden Kazahsztánt fogadja Debrecenben.

Az alábbi fotóra kattintva galéria nyílik a szurkolókról

Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Magyarország-Finnország
Galéria: Szurkolók a Magyarország-Finnország meccs előtt
Fotó: Tumbász Hédi
1/6
Szurkolók a Magyarország-Finnország meccs előtt

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu