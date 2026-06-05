Galéria a szurkolókról, máris kiváló a hangulat a Puskás Arénánál

A magyar válogatott a márciusi két mérkőzését követően Budapesten, a Puskás Arénában folytatja a felkészülést az őszi Nemzetek Ligája találkozókra. Pénteken Finnországot fogadjuk, és a szurkolók már két órával a kezdés előtt jó hangulatot teremtettek a stadion környékén.
A Bajnokok Ligája múlt szombati döntőjének otthont adó Puskás Arénában 19.45-kor kezdődik a barátságos mérkőzés. Marco Rossi együttese jövő kedden Kazahsztánt fogadja Debrecenben.
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