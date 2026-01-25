Rátalált az igazira a Házasság első látásra sztárja: ez a nő csábította el – Videó

A Házasság első látásra Petije nagy utat járt be a műsorban, de még nagyobbat azóta. Az egykori férj a műsorban nem találta meg a boldogságot, most azonban fordult a kocka.

Házasság első látásra Anna és Peti kapcsolata nem működött (Fotó: Facebook)

Házasság első látásra: Peti boldogan jelentkezett a műsorba

Jagicza Peti a harmadik széria indulásakor úgy érezte, hogy teljesen felkészült a házasságra és nyitott arra, hogy megtalálja a nagybetűs szerelmet, akivel leélheti majd az életét. Anna személyében egy gyönyörű, kedves lányt ismerhetett meg, kettejük kapcsolata azonban viszonylag gyorsan zátonyra futott és jóval a vége előtt feladták a kísérletet és elváltak.

Peti a válást követően egyébként teljesen megtisztult és újra nyitott lett lelkileg, így szinte garantálni lehetett, hogy hamarosan ajtóstul tör rá a nagybetűs szerelem.

Az első találkozónk szilveszterkor volt és ez a találkozó egy hetesre nyúlt. Nekem ilyenben még életemben nem volt részem, tehát ez számomra egy nagyon új dolog volt, hogy ennyire megvolt az első másodperctől az a közös hang, meg az egész érzés. Ahogy én kiszálltam akkor az autóból Budapesten és megláttam őt, vagyis megérkezett az életembe, azonnal megvolt az a plusz, aminek szerintem meg kell lennie.

- mesélte már az új kapcsolatáról.

Pár hét alatt össze is költöztek

Azért azt bátran ki lehet jelenteni, hogy a Házasság első látásra szereplők közül Petinél alakult eddig legjobban a történet és mi sem bizonyítja jobban, hogy tényleg teljes közöttük a harmónia új párjával, hogy összejövetelük után néhány héttel már össze is költöztek. Legfrissebb posztja alapján ugyanis ellátogattak a legnagyobb bútoráruházba, ahol azon kívül, hogy ebédeltek egy kellemeset, diszkréten elrejtették a posztban, hogy össze is költöznek.

Nem ők az egyetlenek

A Házasság első látásra 2025-ös évada - bár nem az eredeti tervek szerint - de szinte mindenkinek jól alakult, hiszen gyakorlatilag nincs olyan szereplő, aki azóta ne találta volna meg a párját, amelyhez a műsor maga is jócskán hozzájárult. Becca az első évados Kabai Andrissal jött össze, de Ricsi, Sanya, Réka és Brem Laci is boldog azóta.

Az hogy többen találtunk párt, olyan szempontból összefüggésbe hozható a műsorral, hogy a kísérletben olyan élethelyzetben voltunk, ahonnan nem lehetett azonnal kicsekkolni, mert éppen úgy tartotta kedvünk. Szerintem az eddigi életünkben - mivel ez szabadabban történt - ezért nem volt meg úgymond az a tudásunk, hogy ha valami történik, arról beszélni kell. Mert ott ha történt valami, nem volt olyan, hogy ne beszéltünk volna róla. Beszélni kellett, ha tetszett, ha nem

– zárta a gondolatait Jagicza Peti.