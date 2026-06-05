Tízezrekbe fájhat a családoknak, ha megadóztatják az állampapírt

Továbbra is adómentes lesz a lakossági állampapír? Bár az új kormány egyelőre nem jelentett be változást, az Európai Bizottság országspecifikus ajánláscsomagjában napirendre vették a kérdést. Mutatjuk, mit érdemes tudni a jelenlegi helyzetről!

Hogyan változik az állampapírok értéke, ha bevezetik a kamatadót? Fotó: KALLUS GYORGY

Megmarad az állampapír adómentessége?

Magyarok milliói tartják a megtakarításukat állampapírban. Nagy előnye, hogy a lakossági állampapírok kamata jelenleg adómentes. De mi történik, ha egyszer megváltoznak a szabályok?

Az Európai Bizottság ajánlása szerint célkeresztbe kerül a lakossági állampapírok adómentessége is, mivel "azok hátráltatták a tőkepiacok fejlődését".

A legtöbb lakossági állampapír után ma nem kell megfizetni sem a 15 százalékos kamatadót, sem a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót. Ez előnyt jelent más befektetésekkel szemben.

Ha mondjuk 10 millió forintunk van állampapírban, amely évente 7 százalékos kamatot fizet, az 700 ezer forint kamatbevételt jelent. Mivel jelenleg a lakossági állampapírok kamatadómentesek, a befektető ezt a teljes összeget megkapja. Ha viszont visszahoznák a 15 százalékos kamatadót, ebből a 700 ezer forintos kamatból 105 ezer forint menne adóra, a befektetőnél pedig csak 595 ezer forint maradna.

A jelenlegi szabályok szerint a lakossági állampapírok kamatai után 13 százalékos szociális hozzájárulási adót sem kell fizetni. Ha ez megváltozna, a fenti példában a 700 ezer forintos kamatból összesen 28 százalék közterhet vonnának le, ami 196 ezer forint adót jelentene, a befektető pedig csak 504 ezer forintot kapna kézhez.

Mindemellett a régebbi kibocsátású állampapírok adózása eltérhet az újabb sorozatokétól. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy mindig érdemes ellenőrizni a konkrét papír kibocsátási feltételeit.