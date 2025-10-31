"A saját kéréseit döfi az én hátamba" – Nincs vége a balhénak! A Házasság első látásra Petije reagált az őt ért vádakra

A Házasság első látásra Anna és Peti számára szinte tündérmeseként indult, ám a kísérlet közepére kiderül, hogy igencsak megnehezíti a kapcsolatuk fejlődését a feleség szigorú értékrendje. A férj mindeddig türelmes volt, de úgy tűnik, már kezd besokallni, amit Anna tudtára is hozott. Ezek után a csoportos terápián robbant ki hatalmas veszekedés, ahol az eddig visszafogott lány hazugsággal, kihasználással és átveréssel vádolta meg Petit. A 26 éves vállalkozó a vitában nem kapott szót, majd miután a válaszvéleményezés lehetőségének hiányában Peti gyűrű lehúzással reagált Anna állításaira, a feleség is levette a gyűrűjét és kirohant. De most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és a Borsnak elmesélte a saját verzióját.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának egyik legszebb párja Anna és Peti voltak, de mára minden széthullott körülöttük (Fotó: TV2)

Jagicza Péter és Dudás Anna kapcsolata az utóbbi időben cseppet sem volt felhőtlennek mondható, ami egy hatalmas balhéban csúcsosodott ki. A férj értetlenül áll a történtek előtt, és szerinte teljesen más robbantotta ki mindezt, mint amit a felesége állít.

Három hétig én voltam a toplistás férfi, amit nem én állítottam magamról. Most pedig azt a vádat kaptam, hogy én helyeztem bele őt abba a karakterbe, amit ő hangoztatott magáról a kezdetektől, amit ő hozott ide, amit láttak rajta

– vágott bele.

„De azt ne felejtsük el, hogy az esküvőnkön a hitvesi csókra ő mondta, hogy nem, a nászutunkon ő mondta, hogy az értékrendje nem engedi a közeledést. Aztán mégis rám van ez húzva, pedig én úgy gondolom, hogy senki nem kérte erre, illetve bántotta emiatt, se én, se más” – jelentette ki Peti.

Házasság első látásra Peti, azaz Jagicza Péter vállalkozóként nagyon sikeres, így nem érzi szükségét annak, hogy megjátssza magát, hiába állítja Anna az ellenkezőjét (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja nem érzi jogosnak a kiborulást

Jagicza Peti azt is elárulta, hogy bár már ő is kezdett besokallni, de ez a vita nem erről szólt, sőt, szerinte Anna is pontosan tudta, hogy nincs igaza.

„Persze, nekem is van egy pont, amikor azt mondom, hogy elég, mert már méltatlannak érzem a helyzetet, akár magammal, akár vele, akár a házasságunkkal szemben. Hiszen az ott töltött időnket lényegében annak szenteljük, hogy az aggodalmait eloszlassuk, mert minden programunk erről szól, nem tud kibontakozni se az házasságunk, se a személyeink, mert minden erről a cseszett intimitásról szól, aminek a fókuszát ő teremti meg: mert ugye az "értékrend". Én maximálisan tiszteletben tartom az értékrendjét illető kérést, nem ítélkezve, megértően, majd mindezek után rám van tolva ez a helyzet, a semmiből, robbanásszerűen mindenkit lesokkolva. Teljesen abszurd és értelmetlen az egész…” – magyarázta.

Az én szemszögemet éppen azért nem volt hajlandó meghallgatni szerintem, mert amit ott behozott, annak a legitimitása egyenlő a nullával. És úgy gondolom, hogy ő is pontosan tudta, hogy ha igaza lenne, akkor végig hallgatná a másikat. Ha viszont tudja valaki, hogy nincs igaza, akkor csinálja ezt a viselkedést, hogy elmondja, sír, toporzékol, üvölt, aztán elviharzik. De én sem tudom pontosan az okokat, de annyit talán el tudok mondani, hogy szerintem ez egyfajta imázsmentés volt a részéről, mert rájött, hogy amit eddig csinált, az így nem jó, gondolom úgy érezte, máshogy már nem tudott ezen változtatni.

„Az elején kommunikált velem mindenről, aggódott sokat, sok mindent kért tőlem. Majd a saját kéréseit döfi az én hátamba. Tényszerű állításként bemutatni a többieknek reakciókat, valótlan állításokkal kiegészítve, szerintem árulkodó jel. Sosem árultam zsákbamacskát, sosem titkoltam semmit, mindenre is nyitottan érkeztem a kísérletbe. Ő érkezett "érinthetetlenként" ebbe a kísérletbe. Számomra a nászéjszaka is hordozhatott volna magával szexualitást, számára a házasság sem. Ám legyen, nem probléma, de a végére ne tegyen a saját elhatározásai miatt engem démonként a sztoriba.. Ahelyett, hogy háborúzni kezd, annyit is mondhatott volna a terápián, hogy Peti adjál puszit/csókoljál meg itt mindenki előtt. Ha arra nemet mondok, akkor lehetek én a démon a sztoriba, így nem, mert ugye furcsa mód, odáig nem jutottunk el... Megtanulhatnák már az emberek, hogy háborúban nincs béke, szóval érdemes kerülni a párkapcsolatokban...”

– fejtette ki.