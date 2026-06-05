Teljesen kiborult a sofőr: így vágott vissza őt igazoltató rendőröknek

Június 4-én kora este közúti ellenőrzés keretében állítottak meg a lengyeltóti rendőrök egy gépkocsit, amelynek vezetője nem használta a biztonsági övet. A sofőr az intézkedés során végig provokatívan viselkedett, vitatta annak jogosságát, a becsület csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, és szándékos ellenszegülést tanúsított.

Agresszív ellenszegüléssel néztek szembe a rendőrök a közúti ellenőrzés során / Fotó: Bors

Így vágott vissza az igazoltató rendőröknek a sofőr, ám megütötte a bokáját

A férfi a helyszínen a mobiljával videófelvételt készített az egyenruhásokról, majd az eseménysort rögzítő videót feltöltötte a Facebookra.

A 41 éves lengyeltóti lakos ellen ezt követően becsületsértés vétség miatt indult büntetőeljárás. A férfit a somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség munkatársainak segítségével elfogták és a Kaposvári Rendőrkapitányságra állították elő.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. Nem tűrjük, hogy a hivatásuk teljesítése közben kollégáinkat bárki verbálisan vagy fizikálisan inzultálja, emberi méltóságukban megalázza, vagy a jogszerű eljárás ellen agresszíven lépjen fel

- emelték ki a rendőrség honlapján.