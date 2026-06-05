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Teljesen kiborult a sofőr: így vágott vissza őt igazoltató rendőröknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors sofőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 18:20
rendőrközúti ellenőrzés
A lengyeltóti rendőrök az intézkedés során agresszív ellenszegüléssel néztek szembe.
Bors
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Június 4-én kora este közúti ellenőrzés keretében állítottak meg a lengyeltóti  rendőrök egy gépkocsit, amelynek vezetője nem használta a biztonsági övet. A sofőr az intézkedés során végig provokatívan viselkedett, vitatta annak jogosságát, a becsület csorbítására alkalmas kijelentéseket tett, és szándékos ellenszegülést tanúsított.

rendőrség, m3-as
Agresszív ellenszegüléssel néztek szembe a rendőrök a közúti ellenőrzés során / Fotó:   Bors

Így vágott vissza az igazoltató rendőröknek a sofőr, ám megütötte a bokáját

A férfi a helyszínen a mobiljával videófelvételt készített az egyenruhásokról, majd az eseménysort rögzítő videót feltöltötte a Facebookra.

A 41 éves lengyeltóti lakos ellen ezt követően becsületsértés vétség miatt indult büntetőeljárás. A férfit a somogyi rendőrök a Készenléti Rendőrség munkatársainak segítségével elfogták és a Kaposvári Rendőrkapitányságra állították elő.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. Nem tűrjük, hogy a hivatásuk teljesítése közben kollégáinkat bárki verbálisan vagy fizikálisan inzultálja, emberi méltóságukban megalázza, vagy a jogszerű eljárás ellen agresszíven lépjen fel

- emelték ki a rendőrség honlapján.

 

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