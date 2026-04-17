Emilio drámai vallomása: „Próbáltam őt húzni-vonni, de magam alá pisiltem”

Emilio első két házassága nem alakult jól. Első feleségétől ugyan született egy lánya, de a válás után, minden kapcsolat megszakadt közte és elsőszülöttje között. Később ugyan újra egymásra találtak, de végül nem sikerült rendezni a soraikat. A házasság vége és a második kísérlet között, Emilio ismét megházasodott, de a második felesége nagyon beteg lett…

Emilio feladta a karrierjét, hogy ápolhassa a feleségét (Fotó: YouTube)

Emilio: „Nem mehetek, mert a feleségemre vigyázok”

„A második feleségem sajnos elköltözött az élők sorából. Agydaganattal szenvedett… Ez egy nagyon érdekes sztori az én életemben. Teljesen feladtam magam.

A csúcson hagytam abba a zenélést és az éneklést, hogy mellette lehessek.

2004-ben Dopemannal megcsináltuk Sting híres slágeréből a Nincsen arra szó című slágerünket. Laci felhívott, hogy Snoop Dogg előtt léphetnénk fel az arénában. Én pedig mondtam, hogy nem mehetek, mert a feleségemre vigyázok” – kezdett bele a drámai történetbe Emilio a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor legfrissebb epizódjának felvételén.

Emilio Amerikába is elvitte a rákbeteg asszonyt, de nem segített a kezelés (Fotó: YouTube)

„Volt, hogy összeesett és mindene begörcsölt”

Az énekes igyekezett helytállni. Mindent megtett, hogy megmentse felesége életét.

„Amerikába vittem kezelésekre. Az orvos beszélt velem a folyosón és máris elment tízezer dollár. Olyan pénzek elmentek… Céltudatosan, lézerrel sugározták a daganatot, de egy ponton túl már nem bírta a szervezete. Az amerikai kezelés meghosszabbította az életét, de ezt itthon nem lehetett folytatni, mert nem létezett ez a terápia. Felvettük a kapcsolatot természetgyógyászokkal, de nem segített semmi” – idézte fel fájdalmas emlékeit Emilio. Végül a házasságuknak vége szakadt, még az asszony életében. Az énekes erről így mesélt Hajdú Péternek: „A hazatérésünk után, nagyon megromlott a kapcsolatunk, mert a betegsége által nagyon agresszív lett. Közben pedig tehetetlen voltam. Volt, hogy összeesett és mindene begörcsölt. Nem tudtam, mihez nyúljak. Miközben próbáltam őt húzni-vonni, magam alá pisiltem.

Nem tudtam mit tegyek és kijött rajtam a pánikbetegség. Ki sem mozdultam a lakásból. Én voltam egy személyben a férj és az ápoló is.

Feladtam a karrieremet… A top három hazai előadó között voltam már akkor. Egy hónapban nyolcvan, kilencven fellépésem volt. Két év után elváltunk, mert élhetetlen lett a helyzet. A szülei is azt mondták, hogy ne áldozzam fel magam. A válásunkkor már nem is jelent meg…”

– mesélt élete egyik nagy drámájáról Emilio.