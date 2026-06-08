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Erre még a rendőrök sem számítottak: elképesztő fogással zárult a közúti ellenőrzés

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 12:20
körözött autóközúti ellenőrzés
Az intézkedés során gyanújuk merült fel ezzel kapcsolatban. Körözött kocsit fogtak a közúti ellenőrzés során a rendőrök.

A Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség járőrei ma a hajnali órákban az M43-as autópálya Csanádpalotai felüljárójánál, egy angol honosságú Land Rover típusú személygépkocsit ellenőriztek, amelyet egy román állampolgárságú férfi vezetett - számolt be róla a rendőrség.

eltűnt, rendőrség
Közúti ellenőrzés során került elő a körözött jármű (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Körözött gépjármű került elő a közúti ellenőrzés során

Mint írták, az intézkedés során a jármű eredetiségével kapcsolatban gyanú merült fel. Az ellenőrzés során kiderült, hogy típusmatricát meghamisították, az alvázszámot igazoló matrica kialakítása és karakterei eltértek az eredetitől, továbbá a motortérben található alvázszám is hamisított volt. A vizsgálat alapján az eredeti alvázszám szerint a személygépkocsit az Egyesült Királyság hatóságai körözik.

A mintegy 50 millió forint értékű személygépkocsit lefoglalták, a jármű vezetőjével szemben a Makói Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt indított büntetőeljárást - írja a police.hu.

 

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