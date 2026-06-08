Szörfözés közben érte cápatámadás, ez a trükk mentette meg a 20 éves fiatalt

Egy fiatal szörfös majdnem cápatámadás áldozata lett, ám elmondása szerint egyetlen egyszerű "trükk" mentette meg az életét.

Cápatámadásból menekült meg egy 20 éves szörfös

Fotó: Ken Kiefer / shutterstock

Így menekült meg a cápatámadás során

A 20 éves Alejo Santiñaque éppen Ausztráliában várta a hullámokat, amikor egy cápa megragadta a lábát. Az uruguayi fiatal elmondta, hogy először csak egy erős húzást érzett - ekkor a cápa már megharapta és elkezdte lehúzni őt a víz alá, miközben még a deszkájához volt kötve.

Minden nagyon gyorsan történt - nem hiszem, hogy több mint két másodperc telt volna el a harapás és a reakcióm között

- mondta.

Alejo ekkor teljes erejéből megrúgta a cápát, amely elengedte, de addigra a deszka kötele elszakadt. Innentől egyedül kellett visszaúsznia a partra, nem tudva, követi‑e még az állat. A túlélését annak tulajdonítja, hogy végig megőrizte nyugalmát.

Attól a pillanattól kezdve, hogy megharapott, egészen addig, amíg el nem értem a partot, arra koncentráltam, amit tennem kellett és kerültem a pánikot.

Miután partra ért, barátai gyorsan szorítókötést tettek a vérző lábára, amíg megérkezett a mentő. Alejon ínszakadás és izomszakadás miatt műtétet hajtottak végre, de a harapás nem érintette a fő artériákat - írja a New York Post.

A megpróbáltatások ellenére a fiatal elmondta, hogy nem hibáztatja az állatot.