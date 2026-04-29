„Nehéz ez az időszak!” – Összetört a szíve? Valkusz Máté kifakadt Halász Jázmin kiesése után

Megsemmisítő vereséget szenvedtek a Bajnokok a Kihívók ellen a végjáték második felvonásában, így elmaradt a vegyes párbaj. Ezek után újra két piros vívott meg egymással, Ekler Luca sima küzdelemben legyőzte csapattársát, Halász Jázmin Exatlonjának vége. Valkusz Máté bevallotta, ez nehéz időszak számára, hisz azt az embert veszítette el, akivel a legjobb kapcsolatban volt.

A sport-reality egyik legdurvább végjátékát láthatták szerdán a nézők, a kékek 10-0-ra nyertek, a pirosak egyetlenegy pontot sem tudtak hozni. Az Exatlon Hungary 2026 mostantól még nehezebb lesz a Bajnokok számára.

"Elsöpörtek minket sajnos a tengerparti pályán, pedig eddig kétszer mi győztünk itt" – mondta szomorúan a Borsnak Valkusz Máté, aki a műsor forgatása előtt nem sokkal békült ki barátnőjével.

"Teniszben is úgy van, hogyha valaki jól elver 6:0-ra, akkor az nem egy gyakori eredmény és azért mélyen belül tudjuk, hogy azért annál többet tudunk teljesíteni. Úgyhogy ezt itt is hasonlóan érzem. Nekem sajnos csak egyszer volt lehetőségem pontot szerezni, mentem volna többet még azon a pályán, ráadásul a parittyába úgy érzem, hogy jó vagyok, de egyébként a 10 pontból amit szereztek 6 olyan volt, hogy esélyünk nem volt. Gyönyörűen egyből ráakasztották mindig a parittyát és annál a három-négy olyan pontnál, amikor meg volt sanszunk, akkor meg valamiért az Isten se akarta, hogy nyerjünk. Még Lacinak is volt egy célfotós meccse, ahol végül Roli nyert. Ezt a napot elkönyveltük úgy, hogy ez egy péntek 13 és megpróbálunk minél gyorsabban túllépni rajta."

A durva vereség miatt elmaradt a vegyes párbaj. A piros lányok párbaján Ekler Luca kiejtette Halász Jázmint, akit a rajongók összeboronáltak korábban a teniszezővel.