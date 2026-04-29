„Nehéz ez az időszak!” – Összetört a szíve? Valkusz Máté kifakadt Halász Jázmin kiesése után

Megsemmisítő vereséget szenvedtek a Bajnokok a Kihívók ellen a végjáték második felvonásában, így elmaradt a vegyes párbaj. Ezek után újra két piros vívott meg egymással, Ekler Luca sima küzdelemben legyőzte csapattársát, Halász Jázmin Exatlonjának vége. Valkusz Máté bevallotta, ez nehéz időszak számára, hisz azt az embert veszítette el, akivel a legjobb kapcsolatban volt.
A sport-reality egyik legdurvább végjátékát láthatták szerdán a nézők, a kékek 10-0-ra nyertek, a pirosak egyetlenegy pontot sem tudtak hozni. Az Exatlon Hungary 2026 mostantól még nehezebb lesz a Bajnokok számára.
"Elsöpörtek minket sajnos a tengerparti pályán, pedig eddig kétszer mi győztünk itt" – mondta szomorúan a Borsnak Valkusz Máté, aki a műsor forgatása előtt nem sokkal békült ki barátnőjével.
"Teniszben is úgy van, hogyha valaki jól elver 6:0-ra, akkor az nem egy gyakori eredmény és azért mélyen belül tudjuk, hogy azért annál többet tudunk teljesíteni. Úgyhogy ezt itt is hasonlóan érzem. Nekem sajnos csak egyszer volt lehetőségem pontot szerezni, mentem volna többet még azon a pályán, ráadásul a parittyába úgy érzem, hogy jó vagyok, de egyébként a 10 pontból amit szereztek 6 olyan volt, hogy esélyünk nem volt. Gyönyörűen egyből ráakasztották mindig a parittyát és annál a három-négy olyan pontnál, amikor meg volt sanszunk, akkor meg valamiért az Isten se akarta, hogy nyerjünk. Még Lacinak is volt egy célfotós meccse, ahol végül Roli nyert. Ezt a napot elkönyveltük úgy, hogy ez egy péntek 13 és megpróbálunk minél gyorsabban túllépni rajta."
A durva vereség miatt elmaradt a vegyes párbaj. A piros lányok párbaján Ekler Luca kiejtette Halász Jázmint, akit a rajongók összeboronáltak korábban a teniszezővel.
"Jázmin egy óriás harcos és én kíváncsi voltam ténylegesen arra, mint minden bajnoknál eddig, hogy párbajon kijön-e belőle az, amit képviselt az elmúlt 10-15 évében az élsporton belül. Az a harcos, amikor ott áll valaki a focipályán vagy vagy esetleg a rajtvonalnál az atlétikai pályán, amikor én a teniszpályán vagyok flow-ban, ezt az érzést várom el ilyenkor minden társamtól, hogy kijöjjön. Például Benjinél az, amikor ott ült és éreztem, hogy mint hogyha egy bokszmeccsen lenne és kizökkenthetetlen volt, ezt az érzést kerestem Jázminban" – folytatta a sportoló, aki a műsor előtt békült ki korábbi párjával.
Próbáltam vele beszélni a párbaj előtt, mert én éreztem, hogy az elmúlt két párbaján ez nem volt ott. Nekem ez hiányzott és próbáltam egy kicsit belőle előhozni ezt a tüzet, ezt a lángot, amit hiányoltam. Ő még fiatal, neki nincs még annyi élettapasztalata, meg nem is ismerem igazából, hogy ő a sporton belül milyen, de nem jött elő végül az, amit én szerettem volna látni, és ez egy kicsit engem így zavart. Szerintem nem hozta ki ezáltal a maximumát, és bennem egy kicsit hiányérzetet keltett az ő párbaja. Olyan volt, mint amikor Adél ment a Jázmin ellen, minthogyha fejben már egy kicsit nem lett volna már versenyben és feladta volna, úgyhogy én ezt láttam sajnos Jázminon.
Nagyon sok jó barátunkat veszítjük el heti szinten sajnos és eleinte még azért nagyon mély nyomokat hagyott, hogyha egy-egy embert elvesztettünk, de hozzászoktunk úgymond a veszteségekhez. Nyilván én azért jóban voltam nagyon Jázminnal, talán a legjobban a lányok közül, és nyilván tudtam, hogy ő sokat hozzátesz ahhoz, hogy minden nap jól érezzem magamat, mert nagyon sokat tudtam vele beszélgetni, úgyhogy mindenféleképpen nehéz ez az időszak. De tovább kell lépni és igazából úgy kell felállni a következő napokra, hogy ki tudjunk zárni minden ilyen negatív érzést, ami a fejünkben van. Hisz jön egy medáljáték, végjáték, a fiúkat pedig meg kell menteni.
