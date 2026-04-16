Elképesztő, mit mondott az Exatlon Kihívója a párbajáról!

Hatalmas volt a tét a végjáték második fordulójában, a Kihívók és Bajnokok újabb csatájában mindenki szívvel-lélekkel harcolt. De miután a kékek alul maradtak a pirosak ellen, az Exatlon Hungary 2026 negyedik hetén újra vegyes párbaj lesz.
A sport-reality bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit az Exatlon létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. S ha ez nem lett volna elég, akkor a a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudják, hogy micsoda fordulat vár rájuk. Ugyanis a Kihívók által elvesztett második végjáték után a a legjobb statisztikájú játékosoknak ugyanis rögtön a verseny után kell megneveznie, kit küld párbajozni. A kékektől ez a feladat Koplányi Gábor Kopira várt, aki Horváth Rolandot nevezte meg a legrosszabb statisztikájú Bazsi mellé.
„Szinte biztos voltam benne, hogy párbajozok, mert a az elvesztett végjáték után már ott a padon mondtam Kopinak, hogy mindenképp küldjön engem, és bár akkor úgy tudtuk, hogy ezt még lesz egy éjszakánk átbeszélni. Én ezért jöttem, hogy megmutassam magam, ha meg akarom nyerni ezt az egész versenyt, márpedig szeretném, mindenkit meg kell vernem, tehát én ezzel a céllal és ezzel a motivációval vagyok itt, így lépek pályára” – mondta a Borsnak a Kihívók sportelemző versenyzője. – „Most az egyéni teljesítményt kell fókuszba tenni, eddig mindig a csapaté volt előtérben. De ahogy mondtam, én azt az elvet vallom, hogy ha én meg akarom ezt nyerni, ahhoz nekem mindenkit meg kell vernem. Tehát hogy csapattárs vagy nem csapattárs, az elején vagy a végén, de valamikor erre sor fog kerülni úgyis, hogy egymás ellen fogunk menni. Szerintem akkor tiszteljük meg a legjobban a másikat, ha a legjobb tudásunk szerint megyünk a pályán. Ennek fényében készülök a Bazsi elleni párbajra.”
Az is kiderült, hogy mit tart Roli Bazsi ellen az erősségének.
Hát én őszinte leszek, hogy én nem pár napja-hete-hónapja, hanem már nagyon régóta készülök erre az Exatlonra, fejben és fizikálisan is, mert nagyon bíztam benne, hogy sikerül bejutnom. Én úgy érzem, hogy fejben nagyon erős tudok lenni, és szerintem ez egy óriási erősségem lesz, mert szerintem az Exatlonban az a lényeg, hogy egyes vesztes futamokat mennyire gyorsan tudja feldolgozni az ember. Azt látom még a többieken, hogy ezt még nem értették meg teljesen és benne tudnak ragadni egy-egy vesztes futamba. A párbaj pedig a futamok sorozata tehát hogy itt az fog nyerni, aki fejben erősebb.
