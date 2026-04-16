Elképesztő, mit mondott az Exatlon Kihívója a párbajáról!

Hatalmas volt a tét a végjáték második fordulójában, a Kihívók és Bajnokok újabb csatájában mindenki szívvel-lélekkel harcolt. De miután a kékek alul maradtak a pirosak ellen, az Exatlon Hungary 2026 negyedik hetén újra vegyes párbaj lesz.

Az Exatlon Kihívók csapatában Horváth Roland sportlemező (Fotó: TV2)

Horváth Roli győzni ment az Exatlonba

A sport-reality bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nem csak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit az Exatlon létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. S ha ez nem lett volna elég, akkor a a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudják, hogy micsoda fordulat vár rájuk. Ugyanis a Kihívók által elvesztett második végjáték után a a legjobb statisztikájú játékosoknak ugyanis rögtön a verseny után kell megneveznie, kit küld párbajozni. A kékektől ez a feladat Koplányi Gábor Kopira várt, aki Horváth Rolandot nevezte meg a legrosszabb statisztikájú Bazsi mellé.

„Szinte biztos voltam benne, hogy párbajozok, mert a az elvesztett végjáték után már ott a padon mondtam Kopinak, hogy mindenképp küldjön engem, és bár akkor úgy tudtuk, hogy ezt még lesz egy éjszakánk átbeszélni. Én ezért jöttem, hogy megmutassam magam, ha meg akarom nyerni ezt az egész versenyt, márpedig szeretném, mindenkit meg kell vernem, tehát én ezzel a céllal és ezzel a motivációval vagyok itt, így lépek pályára” – mondta a Borsnak a Kihívók sportelemző versenyzője. – „Most az egyéni teljesítményt kell fókuszba tenni, eddig mindig a csapaté volt előtérben. De ahogy mondtam, én azt az elvet vallom, hogy ha én meg akarom ezt nyerni, ahhoz nekem mindenkit meg kell vernem. Tehát hogy csapattárs vagy nem csapattárs, az elején vagy a végén, de valamikor erre sor fog kerülni úgyis, hogy egymás ellen fogunk menni. Szerintem akkor tiszteljük meg a legjobban a másikat, ha a legjobb tudásunk szerint megyünk a pályán. Ennek fényében készülök a Bazsi elleni párbajra.”