Az Exatlon sztárja nem bírja tovább: „Eljött egy lélektani határ…”

Az Exatlon Hungary 2026-os évadában is két nagyon különböző minőségű bázis található, hiszen míg az egyik egy mindennel felszerelt, medencés luxusvilla, addig a másik tábor igencsak nomád körülményeket biztosít. A földön alvás, a hideg zuhany, és a korlátozott mennyiségű élelmiszer igencsak megviseli a Kihívókat, akik már két hete kénytelenek ezzel beérni. Ma újabb bázisjátékra kerül sor, ami előtt a kékek úgy érzik, nincs más esélyük, mint a győzelem, mert nem bírják tovább a puritán bázison.
Az elmúlt két hétben igencsak hullámzó volt a Kihívók teljesítménye, hiszen a bázisjátékokat rendre elveszítették, akárcsak a jutalomjátékokat is, párbajozniuk azonban még egyszer sem kellett, így eddig csak a Bajnokok közül kerültek ki az Exatlon kiesői. Vajon most sikerül fordítaniuk a helyzeten, és behúzzák a luxusvillát? Elszántságból nincs hiány, az biztos!
Múlt héten tényleg élet-halál volt, most már csak halál kérdése az, hogy nyerjünk. Most tényleg úgy kell hozzáállni, mintha a végjátékban lennénk
– jelentette ki Horváth Roland.
„Igen, nagyobb a tét, mint a végjátéknál most már” – értett egyet Csóri Dorka is.
Úgy érzem, mindenkinél eljött egy lélektani határ, amikor már nem jöhetünk ide vissza egyszerűen
– fűzte még hozzá Szabó Réka is.
Persze nem csak a Kihívók, a profi sportolók is nagyon elszántak, és mindent megtesznek azért, hogy ne kelljen feladniuk azt a kényelmet, amit már-már megszoktak.
„Sokat gondolkoztam a kávé közben, hogy a mai napon, mégis mi történhet, de nincs más választásunk, harmadik alkalommal is el kell hoznunk a luxust. Muszáj lesz behúznunk” – elmélkedett Lencse Laci.
Túl vagyunk már két párbajon, a héten nem szeretnék senkit elveszíteni, és vissza szeretnék ide térni, mert akárhogy átnézek oda, nem lehet nekik valami jó. Én most már csak pozitív hangulatot szeretnék itt a villában, szóval mindenki ebben a tudatban legyen, és csak előre
– szónokolt a többieknek a labdarúgó.
„Akárhányszor átnézek, mindig az van bennem, hogy itt vagyunk, jó helyen, és ez a mi otthonunk” – helyeselt Bacskai Balázs is.
