Exatlon Hungary: Koplányi Gábort meghatotta családja üzenete

A kihívók győzelemmel indították az Exatlon Hungary ötödik hetét, amivel eldőlt, hogy ők maradnak a luxusvillában. Természetesen nagy volt az öröm a csapatban, ám miután visszaértek, gyorsan előjöttek a könnyek is. A csapattagok családjai videóban üzentek nekik, ami sokuknak nagyon megterhelő volt. A honvágy így is jelen volt a csapatnál, de Koplányi Gábor reméli, hogy ez plusz motivációt ad nekik a továbbiakban.

Koplányi Gábor, az Exatlon 2026-os évadjának egyig legstabilabb versenyzője (Fotó: TV2)

Az Exatlon kihívója fél, hogy nagyobb honvágya lesz, mint korábban

Van bennem egy kicsit olyan félelem, hogy egyesekre, akár rám is negatív hatással lehet, mert tényleg hetek óta nem tudunk semmit róluk, és ez akár erős honvágyat ébreszthet bennünk, vagy egy picit megtörhet minket. Elképzelhetőnek tartom, hogy néhányunknak nagyon fognak hiányozni, ami által egy kis lendületet veszítünk. De bízom abban, hogy azért inkább pozitív és feltöltő hatással lesz ránk, nem pedig elveszi a fókuszt

– nyilatkozta Koplányi Gábor.

A versenyzők már több mint egy hónapja indultak el Dominikára. A telefon hiánya miatt családjukkal sem tudják tartani a kapcsolatot, ami lelkileg rendkívül megviseli a versenyzőket.

Koplányi Gábor elárulta, hogy kik azok, akiket negatívan érinthetnek a családi videók (Fotó: Tumbász Hédi)

Koplányi Gábor megnevezte, kiknek lesz a legmegterhelőbb a családi üzenetek hallgatása

Olivérrel beszéltük, hogy kicsit félünk ettől, hogy ránk milyen hatással lesz, illetve talán még Réka az, aki többször elérzékenyült, vagy nagyon erős honvágya volt, így azt még el tudom képzelni, hogy esetleg őt kizökkenti egy ilyen otthoni üzenet. Úgy gondolom, a többiekre biztosan pozitív hatással lesz, viszont talán hármunk esetében van az, hogy egy picit félek attól, hogy ez végül milyen hatással lesz ránk

– gondolt Hadobás Olivérre és Szabó Rékára a kihívók csapatkapitánya.

A mai adásban öröm és szomorúság is jelen volt a kihívók csapatában, ám ennek hatását csak a következő részben láthatják a rajongók.

Kedden az eddigieknél korábban, 19:45-kor folytatódik a TV2 Exatlon Hungary című műsora.