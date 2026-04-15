„Hajnalban ébresztettek, hogy azonnal menjek!” – Nagy a baj az Exatlonban?

Egy rövid, de annál sokatmondóbb Exatlonos videó indította be a lavinát a közösségi médiában, a TV2 Fischer Vision oldalán. A nézők azóta sem nyugodtak, mindenki próbálja megfejteni, mi történhetett valójában.
Az Exatlon aktuális évadára a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor egy rövid videó közzétételével hívta fel a figyelmet, és egy olyan váratlan történésre utal, amely még a nemzetközi formátum történetében sem volt. Az Exatlon 2026-os évada eddig is bővelkedett drámai pillanatokban, de úgy tűnik, a java még csak most jön. A verseny hetek óta tart, a tét egyre nő, a feszültség pedig szinte tapintható. Az Exatlon Hungary 2026 során már több játékos búcsúzott, a bent maradt versenyzők pedig fizikailag és mentálisan is a határaikat feszegetik. A csapatokon belüli konfliktusok és a bizonytalanság sokakat megviseltek, így a hangulat eleve robbanásközeli. A rejtélyes videó azonban mindent felülírhat.
Ilyen még nem történt az Exatlon nemzetközi történetében
– ezzel a szöveggel jelent meg az ominózus bejegyzés, amelyben Palik László is megszólalt:
Hajnalban ébresztettek, hogy azonnal menjek!
Ez az egy mondat elég volt ahhoz, hogy a rajongók fantáziája elszabaduljon.
A találgatások azóta is özönlenek. Sokan attól tartanak, hogy sérülés történt, vagy valakit váratlanul ki kellett zárni. Mások komoly konfliktust, esetleg verekedést sejtenek a háttérben, de olyan vélemények is születtek, amelyek szerint két játékos tiltott kapcsolatba bonyolódhatott. Sőt, még az is felmerült, hogy a versenyzők egy helyi eseményen keveredtek bajba. Bármi is az igazság, az biztos, hogy a bejelentés alaposan felkavarhatja a Bajnokok és a Kihívók életét, és akár teljesen átírhatja az erőviszonyokat. Az Exatlon bajnokok eddig megszokott útja most könnyen kiszámíthatatlanná válhat. A nagy kérdés már csak az: valóban drámai esemény történt, vagy egy minden eddiginél nagyobb csavart készítenek elő a szerkesztők? A válaszra már nem kell sokat várni, de addig is egy biztos: a feszültség az egekben van.
