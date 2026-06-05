Cápák a nyaralásod alatt? Mutatjuk azokat a tengerpartokat, ahol felbukkanhat a ragadozó

Beköszöntött a nyár, és ezzel együtt a vakációs szezon is. Magyarok tízezrei indulnak útnak a következő hetekben, hogy a Földközi-tenger, a Vörös-tenger vagy éppen az Atlanti-óceán partján töltsék szabadságukat. Sokan azonban nem tudják, hogy a világ legkedveltebb üdülőhelyein időről időre cápák is felbukkannak, olykor tragikus következményekkel.

Nem minden cápa ragadozó: a kizárólag planktonokkal táplálkozó, gyakran 8 méter hosszú óriáscápák teljesen áralmatlan az emberre.

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A legtöbb magyar számára Egyiptom az egyik legnépszerűbb nyári úti cél. A Vörös-tenger kristálytiszta vize és gazdag élővilága turisták millióit vonzza. Ám 2010 végén a népszerű Sarm El Seik üdülőhelyen olyan eseménysorozat történt, amely sokkolta a világot: egyetlen hét alatt öt cápatámadás történt a térségben, és az egyik eset halálos kimenetelű volt. A helyi strandokat lezárták, a turisták pedig rettegve figyelték a híreket. A szakértők szerint hasonló incidensek bármikor megismétlődhetnek.

A Bahamák a türkizkék vízről és a luxusnyaralásokról híres, de itt is előfordultak riasztó esetek. 2019-ben alig több mint egy hét alatt három cápatámadás történt a szigetvilágban. Bár a legtöbb nyaraló soha nem találkozik veszélyes ragadozóval, az esetek rámutattak arra, hogy még a legidillibb környezet sem jelent teljes biztonságot.

A hawaii szigeteket sokan a földi paradicsomként emlegetik, a cápák azonban itt is rendszeresen feltűnnek. Az elmúlt években több súlyos támadás történt a szigetek környékén.

A világ egyik legismertebb cápás térsége Dél-Afrika partvidéke. A látványos tengerpartok és a világhírű búvárhelyek ellenére az elmúlt két évtizedben több mint két tucat támadást jegyeztek fel. A tudósok máig nem tudják pontosan, miért fordulnak elő itt gyakrabban az incidensek, de a térség továbbra is a nagy fehér cápák egyik legismertebb élőhelye.

A horvátországi nyaraláson egy fiatal nő a tengert nézi a hegyről Fotó: Natalia Deriabina / shuterstock

A világon az Egyesült Államok partjainál történik a legtöbb cápatámadás. Az amerikai vizekben több mint 170 cápafaj él, és bár csak néhány jelent valódi veszélyt az emberre, a statisztikák így is figyelemre méltóak. Észak-Karolinában például tíz évvel ezelőtt két hónap alatt négy támadás történt. Dél-Karolinában pedig olyan esetet is feljegyeztek, amikor tíz perc alatt négyszer támadtak cápák fürdőzőkre ugyanazon a partszakaszon.