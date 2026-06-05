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Cápák a nyaralásod alatt? Mutatjuk azokat a tengerpartokat, ahol felbukkanhat a ragadozó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors cápa
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:25
tengerparti strandnyaralás
Egyiptom, Hawaii, a Bahamák, Dél-Afrika, sőt még Európa legnépszerűbb üdülőhelyei sem mentesek a ragadozóktól. A cápák nem csak a filmekben jelenhetnek meg a tengerpartokon.

Beköszöntött a nyár, és ezzel együtt a vakációs szezon is. Magyarok tízezrei indulnak útnak a következő hetekben, hogy a Földközi-tenger, a Vörös-tenger vagy éppen az Atlanti-óceán partján töltsék szabadságukat. Sokan azonban nem tudják, hogy a világ legkedveltebb üdülőhelyein időről időre cápák is felbukkannak, olykor tragikus következményekkel.

cápák
Nem minden cápa ragadozó: a kizárólag planktonokkal táplálkozó, gyakran 8 méter hosszú óriáscápák teljesen áralmatlan az emberre. 
Fotó: Martin Prochazkacz / shutterstock

A legtöbb magyar számára Egyiptom az egyik legnépszerűbb nyári úti cél. A Vörös-tenger kristálytiszta vize és gazdag élővilága turisták millióit vonzza. Ám 2010 végén a népszerű Sarm El Seik üdülőhelyen olyan eseménysorozat történt, amely sokkolta a világot: egyetlen hét alatt öt cápatámadás történt a térségben, és az egyik eset halálos kimenetelű volt. A helyi strandokat lezárták, a turisták pedig rettegve figyelték a híreket. A szakértők szerint hasonló incidensek bármikor megismétlődhetnek.

A Bahamák a türkizkék vízről és a luxusnyaralásokról híres, de itt is előfordultak riasztó esetek. 2019-ben alig több mint egy hét alatt három cápatámadás történt a szigetvilágban. Bár a legtöbb nyaraló soha nem találkozik veszélyes ragadozóval, az esetek rámutattak arra, hogy még a legidillibb környezet sem jelent teljes biztonságot.

A hawaii szigeteket sokan a földi paradicsomként emlegetik, a cápák azonban itt is rendszeresen feltűnnek. Az elmúlt években több súlyos támadás történt a szigetek környékén.

A világ egyik legismertebb cápás térsége Dél-Afrika partvidéke. A látványos tengerpartok és a világhírű búvárhelyek ellenére az elmúlt két évtizedben több mint két tucat támadást jegyeztek fel. A tudósok máig nem tudják pontosan, miért fordulnak elő itt gyakrabban az incidensek, de a térség továbbra is a nagy fehér cápák egyik legismertebb élőhelye.

A horvátországi nyaraláson egy fiatal nő a tengert nézi a hegyről
A horvátországi nyaraláson egy fiatal nő a tengert nézi a hegyről Fotó: Natalia Deriabina / shuterstock

A világon az Egyesült Államok partjainál történik a legtöbb cápatámadás. Az amerikai vizekben több mint 170 cápafaj él, és bár csak néhány jelent valódi veszélyt az emberre, a statisztikák így is figyelemre méltóak. Észak-Karolinában például tíz évvel ezelőtt két hónap alatt négy támadás történt. Dél-Karolinában pedig olyan esetet is feljegyeztek, amikor tíz perc alatt négyszer támadtak cápák fürdőzőkre ugyanazon a partszakaszon.

Európában is úszhatnak cápák a strandok közelében

Sokan azt hiszik, hogy a cápák csak nagyon messze vannak, de ez nem igaz. A szakértők szerint a Földközi-tengerben mintegy 47 cápafaj él. Köztük megtalálható a hírhedt nagy fehér cápa is, amelyet időről időre az Adriai-tengerben, a Baleár-szigetek térségében vagy a Szicíliai-szorosban is észlelnek. A klímaváltozás miatt melegedő tengervíz ráadásul új fajokat is Európa partjaihoz vonzhat. A kutatók már tigriscápák és bálnacápák megjelenéséről is kaptak jelentéseket a mediterrán térségből.

A népszerű spanyol nyaralóhelyek, Mallorca és Barcelona környékén rendszeresen észlelnek makócápákat. Bár ezek a ragadozók általában a nyílt tengert kedvelik, időnként a partok közelébe is sodródhatnak. A Kanári-szigetek térségében is észleltek már cápát, pár éve egy német nő életét vesztette egy cápatámadás következtében az Atlanti-óceánon.

A magyarok kedvenc adriai tengerpartjain is élnek cápák, de a jelenlétük egyáltalán nem jelent valós veszélyt a nyaralókra.

Kell-e félni?

A szakértők hangsúlyozzák: a cápatámadások rendkívül ritkák. Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valaki közlekedési balesetben sérül meg a nyaralás alatt, mint annak, hogy cápával találkozzon.  Ennek ellenére a tények azt mutatják, hogy a világ számos népszerű üdülőhelyén jelen vannak ezek a ragadozók. A legtöbb ember békésen tölti nyaralását, de érdemes tisztában lenni azzal, hogy a tenger nemcsak gyönyörű, de a cápák élőhelye is. 

 

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