Kétségbeesetten kért segítséget Galla Miklós, egyre nagyobb a baj

Már hónapok óta súlyos egészségügyi problémával küzd Galla Miklós. A népszerű humorista ugyanis egy rendkívül makacs és agresszív csuklásroham gyötri, amely teljesen felemészti a mindennapjait. Korábban már úgy tűnt, felcsillan egy reménysugár, ám nemrég Galla Miklós ismét letörten osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán.

Galla Miklós műtéte tovább várat magára / Fotó: Kunos Attila

Kétségbeesetten kért segítséget Galla Miklós

Kilenc és fél hónapja csuklom. A gasztroenterológus ezt mondta: "Túl nagy a gyomra. Nyomja a rekeszizmát, emiatt csuklik. Nagy műtét lesz." Ám a műtét azóta sem történt meg

- árulta el Galla Miklós, hozzátéve, továbbra sem talál olyan sebészt, aki vállalná a beavatkozást.

Kérem, jelentkezzen egy olyan sebész, aki vállalja a műtétet. Köszönöm

- tette hozzá a kétségbeesett humorista.