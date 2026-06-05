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Kétségbeesetten kért segítséget Galla Miklós, egyre nagyobb a baj

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:20
segítséghumoristaGalla Miklós
Hónapok óta szenved a humorista. Galla Miklós most a követőihez fordult segítségért.
Bors
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Már hónapok óta súlyos egészségügyi problémával küzd Galla Miklós. A népszerű humorista ugyanis egy rendkívül makacs és agresszív csuklásroham gyötri, amely teljesen felemészti a mindennapjait. Korábban már úgy tűnt, felcsillan egy reménysugár, ám nemrég Galla Miklós ismét letörten osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán.

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Galla Miklós műtéte tovább várat magára / Fotó: Kunos Attila

Kétségbeesetten kért segítséget Galla Miklós

Kilenc és fél hónapja csuklom. A gasztroenterológus ezt mondta: "Túl nagy a gyomra. Nyomja a rekeszizmát, emiatt csuklik. Nagy műtét lesz." Ám a műtét azóta sem történt meg

- árulta el Galla Miklós, hozzátéve, továbbra sem talál olyan sebészt, aki vállalná a beavatkozást.

Kérem, jelentkezzen egy olyan sebész, aki vállalja a műtétet. Köszönöm

- tette hozzá a kétségbeesett humorista.

 

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