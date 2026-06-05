Tovább emelte a tétet Mihályfi Luca: szó szerint semmit sem viselt

Mihályfi Luca sok mindennek nevezhető, de az egészen biztos, hogy nem egy szégyenlős alkat. A fiatal énekesnő korábban nem egyszer keltett feltűnést, vagy kavart botrányt a kirívó megjelenésével, valamint a ruháival, amelyek általában nem sok teret hagynak a képzeletnek. Emiatt többször érték már őt heves kritikák is, ám Luca nem foglalkozik a rosszakarókkal, és változatlanul azt viseli, ami neki tetszik - időnként szó szerint semmit.

Mihályfi Luca szettje ezúttal is megosztotta a követőket / Fotó: Instagram

Nemrég az énekesnő a közösségi oldalán megosztott videóban mutatta meg, amint összeállítja az aznapi szettjét: ennek első darabja egy citromsárga top volt, amelyen nagy, fekete betűkkel a Nothing, azaz semmi felirat szerepelt - és az egyszer kétségtelen, hogy az öltözék túl sokat ezúttal sem takart. Luca a hatást ezután egy halásznadrággal és csizmával, valamint feltűnő kiegészítőkkel fokozta.

A végeredmény egyébként ezúttal is megosztotta a követőtábort: bár akadt, akinek nemigen nyerte el a tetszését, mások nagyon is lelkesen dicsérték az énekesnőt.

Nagyon menő vagy, Luca, bomba lett ez a szett is, mint mindegyik

- áradozott az egyikük.

Mutatjuk Mihályfi Luca videóját!