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Tovább emelte a tétet Mihályfi Luca: szó szerint semmit sem viselt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mihályfi luca
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:10
énekesnőöltözködés
A fiatal énekesnő öltözködésével nem egyszer kavart már vihart.
Bors
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Mihályfi Luca sok mindennek nevezhető, de az egészen biztos, hogy nem egy szégyenlős alkat. A fiatal énekesnő korábban nem egyszer keltett feltűnést, vagy kavart botrányt a kirívó megjelenésével, valamint a ruháival, amelyek általában nem sok teret hagynak a képzeletnek. Emiatt többször érték már őt heves kritikák is, ám Luca nem foglalkozik a rosszakarókkal, és változatlanul azt viseli, ami neki tetszik - időnként szó szerint semmit.

Mihályfi Luca szettje ezúttal is megosztotta a követőket / Fotó: Instagram

Nemrég az énekesnő a közösségi oldalán megosztott videóban mutatta meg, amint összeállítja az aznapi szettjét: ennek első darabja egy citromsárga top volt, amelyen nagy, fekete betűkkel a Nothing, azaz semmi felirat szerepelt - és az egyszer kétségtelen, hogy az öltözék túl sokat ezúttal sem takart. Luca a hatást ezután egy halásznadrággal és csizmával, valamint feltűnő kiegészítőkkel fokozta. 

A végeredmény egyébként ezúttal is megosztotta a követőtábort: bár akadt, akinek nemigen nyerte el a tetszését, mások nagyon is lelkesen dicsérték az énekesnőt.

Nagyon menő vagy, Luca, bomba lett ez a szett is, mint mindegyik

- áradozott az egyikük.

Mutatjuk Mihályfi Luca videóját!

 

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