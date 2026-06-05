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Retró kvíz a VHS-korszak gyöngyszemeiből: csak a 80-as évek gyermekei tudják hibátlanul kitölteni

Retró kvíz a VHS-korszak gyöngyszemeiből: csak a 80-as évek gyermekei tudják hibátlanul kitölteni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors nosztalgiázás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 17:15
szórakozás80-as évekretro kvízek
Dauerolt frizurák, óriási válltömések, neonszínű fülbevalók, trendi lábmelegítők, fülbemászó dallamok, felejthetetlen alakítások a filmvásznon és olyan történelmi események, amelyek egyetlen pillanat alatt megváltoztatták az életünket. Tedd próbára magad legújabb retró kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire emlékszel a 80-as évek legendás alakjaira és maradandó eseményeire!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A 80-as évek nemzedéke szabad és önálló volt, egy különleges és varázslatos korszakban, amikor a videómagnók egyik napról a másikra beköltöztek a nappalikba, magnókazettákon szóltak kedvenc slágereink, Traubiszódát szürcsöltünk a péntek esti bulikban, és olyan világsztárok zenéire táncoltunk a diszkókban, akikért a mai fiatalok is rajonganak. Ha te is az 1980-as években nőttél fel, akkor most dobj félre mindent, és töltsd ki legújabb retró kvízünket! A nosztalgiázás garantált!

Retró kvízben szereplő fiatal lány videókazettát tart a kezében.
Retró kvíz a 80-as évek ikonikus pillanatairól: te mennyire emlékszel rájuk?
Fotó: Anton Brehov / Shutterstock
  • Teszteld, mennyire ismered a 80-as évek nagy ikonjait!
  • Nosztalgiázz a korszak ikonikus zenéivel, filmjeivel és történelmi pillanataival!
  • Idézd fel velünk azokat az éveket, amikor a legjobb filmek kazettán jutottak el hozzánk!

Őrülten jó retró kvíz: csak a 80-as évekbeli gyerekek tudják hibátlanul kitölteni

Az 1980-as években vált a pop királyává Michael Jackson, aki a Thriller albumával megütötte a „jackpotot”, hiszen ez lett minden idők legnagyobb példányszámban eladott lemeze; Madonna divatba hozta a tupírozott frizurát, mi pedig felváltva néztük a Zenebutik műsorait és az MTV-t. Ott láttuk először George Michael, Whitney Houston, Tina Turner vagy éppen Cher videóklipjeit. És bár imádtunk moziba járni, mindig alig vártuk, hogy kikölcsönözhessük a legjobb filmeket a videotékából. Ha te is emlékszel erre a mesés időszakra, teszteld a tudásodat retró kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a 80-as évek világában!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik űrsikló robbant fel 1986-ban élő televíziós közvetítés közben?

Ha tetszett ez a szórakoztató retró kvíz, az alábbi videót is érdemes megnézned:

Ezeket a retró kvízeket kitöltötted már?

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu