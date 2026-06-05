Retró kvíz a VHS-korszak gyöngyszemeiből: csak a 80-as évek gyermekei tudják hibátlanul kitölteni

A 80-as évek nemzedéke szabad és önálló volt, egy különleges és varázslatos korszakban, amikor a videómagnók egyik napról a másikra beköltöztek a nappalikba, magnókazettákon szóltak kedvenc slágereink, Traubiszódát szürcsöltünk a péntek esti bulikban, és olyan világsztárok zenéire táncoltunk a diszkókban, akikért a mai fiatalok is rajonganak. Ha te is az 1980-as években nőttél fel, akkor most dobj félre mindent, és töltsd ki legújabb retró kvízünket! A nosztalgiázás garantált!

Retró kvíz a 80-as évek ikonikus pillanatairól: te mennyire emlékszel rájuk?

Fotó: Anton Brehov / Shutterstock

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Őrülten jó retró kvíz: csak a 80-as évekbeli gyerekek tudják hibátlanul kitölteni

Az 1980-as években vált a pop királyává Michael Jackson, aki a Thriller albumával megütötte a „jackpotot”, hiszen ez lett minden idők legnagyobb példányszámban eladott lemeze; Madonna divatba hozta a tupírozott frizurát, mi pedig felváltva néztük a Zenebutik műsorait és az MTV-t. Ott láttuk először George Michael, Whitney Houston, Tina Turner vagy éppen Cher videóklipjeit. És bár imádtunk moziba járni, mindig alig vártuk, hogy kikölcsönözhessük a legjobb filmeket a videotékából. Ha te is emlékszel erre a mesés időszakra, teszteld a tudásodat retró kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a 80-as évek világában!