Börtöninterjút adott Curtis testvére: „Nem én öltem meg Katzenbach Imrét”

Curtis testvére – kisebb-nagyobb megszakításokkal – közel öt éve van börtönben. Most először nyilatkozott azóta, hogy elítélték Katzenbach Imre meggyilkolásáért. Részletesen mesélt egy döntő bizonyítékról, amit azonban a bíróság nem fogadott el.

Curtis testvére, Lajos közel öt éve ül börtönben a Katzenbach gyilkosság miatt, elsőfokon már el is ítélték (Fotó: TV2)

A hazugságvizsgálat, vagyis a poligráf eredménye Magyarországon éppen olyan súllyal esik a latba egy büntetőügy kapcsán, mint a világ legtöbb országában. Vagyis nem bír közvetlen bizonyító erővel. Ez annyit tesz, hogy nem áll meg önállóan, csupán kiegészítő, támogató bizonyítékként vehető figyelembe. Ez az oka annak, hogy bár Curtis testvére és az ítélet szerinti bűntársai is átmentek a saját maguk által kért hazugságvizsgálaton, a bíróság idén április 7-én elsőfokon mindhárom vádlottat bűnösnek találta Katzenbach Imre 16 évvel ezelőtti meggyilkolásában. A Napló riportjában Sz. Lajos először szólal meg a lassan öt éve tartó ügy kapcsán és többek között beszél a hazugságvizsgálatról is, ami szerinte és természetesen az ügyvédje szerint is az ártatlanságát bizonyítja.

Curtis testvére többször is elsírta magát az interjú során

„Minket, amikor letartóztattak 2020-ban, nem 2021-ben, akkor mi már májusban kértük, hogy vigyenek bennünket poligráf vizsgálatra, mert nem követtük el ezt a bűncselekményt. A rendőrség, a nyomozóhatóság még meg is lepődött rajta, hogy mi kérjük, nem ők preferálták, hanem mi kértük ezt a vizsgálatot” – mondta a Naplónak Curtis bátyja, Lajos.

A riportból ugyanakkor az is kiderül, hogy a három elítéltre - egyedüliként - terhelő vallomást tevő H. Attila megbukott a hazugságvizsgálaton. Ezt a rapper testvére, Sz. Lajos is megemlíti a vasárnap adásba kerülő interjúban.

„Hát milyen eszközei vannak az embernek egy ilyen szituációban, hogy az igazát bebizonyítsa?” – tette fel a kérdést sírva Sz. Lajos.

Curtis bátyja börtöninterjúja alatt többször is elsírta magát, összeomlott az ítélet után (Fotó: TV2)

Az ügyvéd szerint számos ellentmondás van az ügyben: „Ezt senki nem fogja tudni kibogozni...”

A Napló riportjában ugyanakkor elhangzik egy szintén fontosnak tűnő kérdés. Vajon mit kaphatott Curtis testvére az elsőfokú ítéletben kimondott gyilkosságért cserébe? Vagyis mi lehetett a neki felkínált fizetség? Az ügyészi indoklás szerint annak fejében vállalta a cselekmény végrehajtását, hogy élete végéig ingyen vadászhat a felbujtóhoz köthető területen. Lajos ügyvédje ezt az okfejtést egyenesen nevetségesnek tartja.