Curtis bevallotta: új korszak kezdődik az életében

A család és a karrier közötti egyensúly mindig kihívást jelent, különösen egy ismert előadó számára. Curtis azonban igyekszik minden fontos pillanatban jelen lenni gyermeke életében, és ez most sincs másként.

Curtis maga sem hiszi el, hogy fia első osztályos lesz szeptembertől (Fotó: Mediaworks Archív)

Curtis fia szeptemberben iskolába megy

Curtis, azaz Széki Attila rapper és korábbi párja, Kriszti közös gyermeke, Széki Doni Attila 2019. augusztus 4-én született, és bár a szülők már külön utakon járnak, továbbra is közösen nevelik a kisfiút, és mindent megtesznek azért, hogy harmonikus környezetet biztosítsanak számára. Széki Attila fia hamarosan betölti a hetedik életévét, ami egy új korszak kezdetét jelenti: szeptembertől iskolába megy. A rapper a Borsnak mesélt arról, hogyan élik meg ezt a várakozásokkal teli izgalmas időszakot.

Nyílt nap volt a közelmúltban és nagyon jól érezte magát az iskolában. Ez egy sportiskola, ahol csapattársai egy része lesz az osztálytársa, ami megkönnyíti az ő és a mi helyzetünket is, nem ismeretlen a közeg így neki. Megismerte az osztályfőnökét is, várjuk az iskolakezdést

– mesélte a Borsnak. Hozzátette: „Ő egyébként az Újpestben játszik, szerencsére imádja a focit, csakúgy, mint én.” Curtis büszkén beszélt fia természetéről is.

Örökmozgó, nem lehet lelőni sem, elképesztő, mennyi energiája van – de hát hál’ Istennek ilyen legyen egy kisfiú. Ő az a típus, aki előbb mondja, hogy menjünk ki a kertbe focizni, mint PS-ezni.

Azt is kiemelte, hogy számukra ez egyszerre öröm és kihívás: „Mindent szeret, ami mozgás, sport. Foci, kosár, bármi, ami aktív. Nekünk kihívás, hogy energiával bírjuk az ő tempóját” – nevetett az előadó.

Sorsdöntő időszak előtt

Széki Attila Curtis életében gyermeke születése óta minden megváltozott, és ezt ő maga sem titkolja. Igyekszik minél több időt tölteni Donival, és olyan élményeket adni neki, amelyekre később is emlékezni fog. A rapper számára különösen fontos a család szentsége, mindig őket helyezi az első helyre, és bár sok örömöt lelnek a mostani időszakban, azért van, ami beárnyékolja azt. Curtis testvére körüli ügyek miatt a következő időszak nem lesz teljesen nyugodt – hiszen hamarosan egy háromnapos tárgyalássorozat kezdődik, ami sorsdöntő lehet Széki Lajos esetében. A közelmúltban ráadásul egy kimerítő időszakon is túl van a rapper. „A legtöbbet a Nagy Duett vette ki őszintén szólva, heti három próba, plusz az adásnap, mellette ott a zenekarom, akikkel sokat próbáltunk…” – vallotta be. Most azonban eljött az idő egy kis pihenésre és kiszakadásra a hétköznapokból: „Most egy hónap pihenőidőszak jön, több utazással.” A pihenés mellett azonban új projektek is várják: videóklip-forgatás és további zenei munkák. Mindezek ellenére Curtis számára a legfontosabb továbbra is az, hogy jelen legyen fia életének meghatározó pillanataiban – mint amilyen az iskolakezdés is.