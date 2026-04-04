Te belegondoltál már? Vajon miért Magyar Péternek drukkol Zelenszkij?

Az ukránok pénzzel is beavatkoznak a magyar választásokba. Zelenszkij elnök Magyar Péternek drukkol, és mivel Magyar tökéletesen azt a politikát képviseli, ami Zelenszkij érdekeinek leginkább megfelel, szinte bizonyos hogy más módon is támogatja. Arra már vannak bizonyítékok, hogy az amerikai adófizetők pénze Ukrajnán keresztül csorgott vissza Biden újraválasztására. Az érintett politikai szereplőkre most különösen érdemes figyelni. Erre hívja fel a figyelmet Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Facbookon posztolt videójában. Az ukrán–amerikai politikai játszmák közepette Magyarország sem marad érintetlen, csak az ukránok most Brüsszellel fognak össze.

Középen J.D. Vance, amerikai alelnök, aki Zelenszkij amerikai választásokba való beavatkozási kísérletét is vizsgálja, balján Orbán Viktor, jobbján Orbán Balázs / Forrás: Facebook

Orbán Balázs lerántja a leplet Zelenszkijről

A király meztelen! Érdemes elgondolkodnunk azon, amit Orbán Balázs fogalmazott meg Facebook-videójában:

Én azt remélem, hogy minden választópolgár feltesz magának a kérdést: miért van az, hogy Zelenszkij elnök Magyar Péternek drukkol? A két szép szeméért? Vagy azért, amit az ukrán nagykövet elmondott: hogy milyen szép szál magyar legény, és nekünk ő szimpatikus?

Orbán Balázs szerint nem szabad ennyire naivnak lennünk:

Nyilván azért drukkolnak neki, mert olyan politikát várnak el tőle, ami az ő érdekeiket szolgálja.

Az ukrán–amerikai konfliktus legutóbbi fejleményei világosan mutatják, hogy a pénzügyi és politikai nyomás nem csak a tengerentúlon, hanem Magyarországon is érzékelhető.

J.D. Vance amerikai alelnök vezeti azt a vizsgálóbizottságot, amely arról szól, hogy Biden elnök elküldte az amerikai adófizetők pénzét Ukrajnába, és abból az ukránok visszacsoportosítottak pénzt Biden elnök újraválasztására.

Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi politikai játszmák közvetlenül hatnak a hazai folyamatokra is: az ukránok érdekei mentén próbálják befolyásolni a magyar politikai szereplőket, Magyar Pétert is.

Ez egy más kávéház – itt is arról van szó, hogy fenyegetnek minket, zsarolnak minket, felmerül, hogy finanszírozzák az ellenfelet, és bizonyíték is van rá. Mindezt nemcsak hírek, hanem nemzetbiztonsági jelentések is megerősítik.

A politikai tér így nem csupán hazai, hanem nemzetközi nyomás alatt áll. A választópolgároknak most különösen érdemes tudatosan szemlélni a politikai üzeneteket, és mérlegelni, kik állnak valóban a Tisza Párt mögött.

Ez a valóság. Én azt remélem, hogy minden választópolgár elgondolkodik rajta.

– zárja a figyelemfelhívó üzenetét Orbán Balázs.

