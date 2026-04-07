Most jelentette be Orbán Viktor: itt folytatódik az országjárás!

A március 15-én tartott, minden korábbinál több embert mozgósító Békemenet után vette kezdetét, és immár negyedik hetébe lépett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök most közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hol találkozhatunk vele az április 12-ei választásokat megelőző napokban.
Az országjárás előző állomásain rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, aki úgy fogalmazott: "Felszántottuk az országot!" - várhatóan a most nyilvánosságra hozott négy helyszínen is tömegek gyűlnek majd össze.
