Most jelentette be Orbán Viktor: itt folytatódik az országjárás!

A március 15-én tartott, minden korábbinál több embert mozgósító Békemenet után vette kezdetét, és immár negyedik hetébe lépett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök most közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hol találkozhatunk vele az április 12-ei választásokat megelőző napokban.

Április 8., szerda, 18:00 Sopron, Fő tér

Április 9., csütörtök, 18:00 Debrecen, Dósa Nádor tér

Április 10., péntek, 18:00 Székesfehérvár, Városház tér

Április 11., szombat, 19:00 Budapest, Szentháromság tér

Az országjárás előző állomásain rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, aki úgy fogalmazott: "Felszántottuk az országot!" - várhatóan a most nyilvánosságra hozott négy helyszínen is tömegek gyűlnek majd össze.