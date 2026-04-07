Most jelentette be Orbán Viktor: itt folytatódik az országjárás!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 07:11
A március 15-én tartott, minden korábbinál több embert mozgósító Békemenet után vette kezdetét, és immár negyedik hetébe lépett Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök most közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hol találkozhatunk vele az április 12-ei választásokat megelőző napokban.

Orbán Viktor országjárásának legújabb helyszínei

  • Április 8., szerda, 18:00 Sopron, Fő tér
  • Április 9., csütörtök, 18:00 Debrecen, Dósa Nádor tér
  • Április 10., péntek, 18:00 Székesfehérvár, Városház tér
  • Április 11., szombat, 19:00 Budapest, Szentháromság tér

Az országjárás előző állomásain rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre, aki úgy fogalmazott: "Felszántottuk az országot!" - várhatóan a most nyilvánosságra hozott négy helyszínen is tömegek gyűlnek majd össze.

