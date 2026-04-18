Nem akarja, hogy a lánya megismerje a régi énjét – Boráros Gábor megesküdött, mindent megváltoztat kislányáért

A külvilág még a kemény harcost látja Boráros Gáborban, de a hétköznapokban egészen más arcát mutatja. Egy apa története ez, aki a legnagyobb veszteség után próbál új emberré válni és helytállni gyermekéért.

Boráros Gábor háta – autentikus matricafal (Forrás: Instagram)

Boráros Gábor lezárja a múltat

Boráros Gáborra rá sem ismerni. Miközben nemrég egy újabb rendőrségi ügyétől volt hangos a média, ő a közösségi oldalain egészen más világot mutat meg: matricákkal teleragasztott hátát, közös éneklést mesemusicalekből, vagy éppen a játékot egy kiscicával. Ezek a pillanatok nemcsak meghatóak, hanem egyértelműen jelzik, hogy a kemény külső mögött ma már egy teljesen más ember áll. A változás középpontjában egyetlen személy van: Boráros Gábor gyereke. Kislánya, Zora lett a biztos pont, aki mindent átértékelt benne. A sportoló maga is elismerte, hogy a régi önmagát tudatosan hagyja maga mögött, és ma már felelősségteljesen gondolkodik arról, milyen példát mutat. Nem akarja, hogy lánya valaha is szembesüljön korábbi életének sötétebb fejezeteivel. „Sosem fogja megismerni azt, akit magam mögött hagytam” – osztotta meg angolul az idézetet Boráros. A tragédia, amely mindezt kiváltotta, mély nyomot hagyott bennük. Boráros Gábor volt párja, Jákli Mónika halála egy merőben új korszakot nyitott. A gyász feldolgozása különösen nehéz egy gyermek számára, ezért az apa mindent megtesz, hogy érzelmi biztonságot teremtsen. Szakember segítségét is igénybe vette, és még egy háziállattal is próbálja enyhíteni lánya szorongását.

Egy kis esti levezetés – éneklés apával (Fotó: Instagram)

Minden Zora körül forog

A mindennapok ma már teljesen másképp telnek. A közös játékok, az odafigyelés és a szeretet váltak elsődlegessé. Bár a múlt árnyai még jelen vannak, Boráros igyekszik olyan környezetet kialakítani, ahol lánya biztonságban érezheti magát, és fokozatosan feldolgozhatja a veszteséget. Ebben a folyamatban Boráros Gábor barátnője is fontos szerepet tölt be. Nem próbálja átvenni az anya helyét, de stabil támaszként van jelen, segítve az új családi egyensúly kialakítását. A sportoló közben a jövőre is gondol: új ingatlan vásárlásával próbál hosszú távú biztonságot teremteni. Minden lépése azt mutatja, hogy már nem a múltja határozza meg, hanem az a cél, hogy a kislánya egy szerető, kiegyensúlyozott apát lásson maga mellett. Boráros Gábor története így nemcsak egy személyes átalakulásról szól, hanem arról is, hogy egy gyermek milyen erővel képes megváltoztatni valakit. Az egykori harcos ma már elsősorban apa – és mindent megtesz azért, hogy lánya csak ezt az oldalát ismerje.