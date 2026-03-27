Felfoghatatlan küzdelem: Megszólalt a pszichológus Boráros Gábor kislányáról

Szívszorító felvétel látott napvilágot a közelmúltban, amely bepillantást enged abba a felfoghatatlan küzdelembe, amin Boráros Gábor kislánya, Zora megy keresztül az édesanyja, Jákli Mónika elvesztése után. A videón a kislány szorosan öleli újdonsült kiscicáját, ám a figyelmes követők észrevehettek egy apró, mégis sokatmondó jelet: a gyermek keze hirtelen ökölbe rándul. Mellette feküdt az édesapja, aki rögtön simogatva próbálta enyhíteni kislánya kézmozdulatát. Ez a feszült mozdulat nem véletlen, mondta el a Bors megkeresésére Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akit arra kértünk, segítsen értelmezni a látottakat és megérteni azt, mi zajlik ilyenkor egy kisgyermek lelkében.

Boráros Gábor kislánya: Testi reakcióba fojtott gyász

A szakember szerint a látvány egyszerre szívszaggató és pszichológiailag nagyon is magyarázható. „A belső feszültség a velejárója ennek a gyászfolyamatnak. Ez a fajta testi reakció, az ökölbe szorított kéz, pontosan az a pont, ahol tetten érhető, hogy egy mély, feldolgozatlan gyászfolyamat zajlik” – magyarázta Makai a Borsnak.

A gyermekek gyakran nem tudják még szavakkal kifejezni a bennük lévő dühöt, tehetetlenséget és fájdalmat, így az ilyen önkéntelen izomfeszülésekben tör utat magának a trauma

– tette még hozzá.

A négylábú gyógyító

A pszichológus szerint Boráros Gábor a lehető legjobb döntést hozta, amikor a váratlan tragédia után egy kiscicát ajándékozott a kislányának. Az állat ugyanis ebben a helyzetben nem csupán egy házi kedvenc, hanem egyfajta „élő gyógyszer”.

„Az állat közelsége és érintése tudományosan bizonyítottan növeli a szervezetben a boldogsághormonok, endorfin, oxitocin felszabadulását. Egy doromboló kismacska jelenléte közvetlen módon növeli a biztonságérzetet, ami egy ekkora veszteség után alapjaiban rendül meg. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy a kislány érzelmileg kapcsolódni tud az állathoz, amit képes szeretni, és ami viszonozza ezt a szeretetet.”

Út a gyógyulás felé

A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyesfajta terápiás jellegű kapcsolódás során a gyermek megtapasztalja, hogy nincsen egyedül a fájdalmával. Mint ismeretes, a cica Jákli Mónika tragikus halála után érkezett a családba, és bár az édesanyát semmi nem pótolhatja, Boráros ezzel a lépéssel egy olyan érzelmi mankót adott a kislánya kezébe, amely a legnehezebb éjszakákon is vigaszt nyújthat neki.



