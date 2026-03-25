„Nagyon fáj, jobban, mint amikor eltört” – Újabb hírek érkeztek Bódi Megyer párjáról: Így van brutális balesete után Bódi Dóri!

Az Ázsia Expressz győztese, Bódi Megyer és párja, a gyönyörű Bódi Dóri jelenleg az ország egyik legnépszerűbb álompárja, akik épp közös fészkük építésén dolgoznak. A nagysikerű házépítős videósorozatuk közben azonban beütött a krach: Dóri egy szerencsétlen botlás után olyan súlyos sérülést szenvedett, ami azonnali orvosi beavatkozást igényelt. A csinos tartalomgyártó most a kórházi ágyáról, infúzióval a karjában jelentkezett be a rajongóinak, elárulva, hogy a fájdalom néha elviselhetetlen.

Bódi Megyer párja eltörte a könyökét (Fotó: Bódi Dóri Instagram)

Bódi Megyer párja a kórházi ágyról üzent: „Kiütöttek az infúzióval”

Ami egy ártatlan kávézásnak indult, az végül véres drámába torkollott. Dóri nemrég egy szerencsétlen mozdulat után – ahogy ő fogalmazott – „pofára esett”, és bár eleinte próbált erős maradni, a diagnózis lesújtó volt: életében először eltört a csontja, méghozzá a könyöke. Bár sokan remélték, hogy elég lesz a rögzítőkötés, az orvosok végül a műtét mellett döntöttek. A beavatkozásra tegnap este került sor, a részletekről pedig Dóri maga számolt be az Instagram-történetében, egyenesen a kórteremből.

Tegnap este 10-kor megműtöttek, de éjfélkor már a szobában voltam újra

– írta a fotóhoz, amin jól látható a bekötözött karja és a kórházi környezet.

Brutális kínok a műtét után

Dóri nem szépítette a helyzetet: a műtét utáni órák kőkemény megpróbáltatást jelentettek számára. Olyan fájdalmakkal küzdött, amiket csak erős gyógyszerekkel tudtak csillapítani.



Akkor nagyon fájt, kaptam infúziót, az hajnal 5-ig kiütött, akkor jöttek ébresztőt fújni

– vallotta be őszintén Bódi Megyer párja. A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a sebészeti beavatkozás utáni állapot még a baleset pillanatánál is fájdalmasabb volt számára.

Nagyon fáj néha, jobban, mint amikor eltört

– tette hozzá a rajongók legnagyobb döbbenetére.

Mikor mehet haza Bódi Dóra?

Szerencsére a nehezén már túl van, és bár a fájdalom még kínozza, az orvosok elégedettek az állapotával. Ha minden a terv szerint alakul, Dóri valószínűleg már a holnapi nap folyamán elhagyhatja a kórházat, hogy otthon, Megyer mellett lábadozzon tovább. A házépítés és a videózás most egy időre biztosan háttérbe szorul, hiszen az elsődleges a teljes felépülés. A rajongók pedig egy emberként szorítanak Dórinak, aki a nehézségek ellenére is próbál pozitív maradni.

Minden rendben, jó helyen és kezekben vagyok

– nyugtatta meg követőit.

Egy biztos: Bódi Dóri igazi királynőként kezeli a kialakult helyzetet és tele van energiával.