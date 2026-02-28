Nagy bejelentést tett Bódi Megyer és felesége: még idén belevágnak!

Bódi Megyer két gyermek boldog édesapja, aki feleségével együtt nagy bejelentést tett. Bódi Dóra elmondása szerint már régóta tervben volt az újabb projekt, de úgy érezték, most jött el az ideje, hogy belevágjanak. A sztárpár nehéz év elé néz, de végre elkezdhetik megvalósítani álmaikat.

A Bódi tesók nemrég a Nagy Duett műsorában csillogtatták meg tudásukat, de Megyer most nem énekhangjával került a címlapokra (Fotó: Mediaworks Archív)

Megérkezett Bódi Megyer családjának nagy bejelentése

Itt fog állni a családi házunk! 2023 nyarán sikerült megvásárolnunk a telket és azóta sok idő eltelt, de végre azt mondhatjuk, hogy idén elkezdhetjük építeni álmaink családi házát

– mondta közösségi oldalán Bódi Dóra.

Sok emberben merülhet fel a kérdés, hogy miért kezd építkezésbe a korábbi Ázsia Expressz győztes családja?

„Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű folyamat, de mindenre fel vagyunk készülve. Azért is döntöttünk az építkezés mellett, mivel minden egyes zeg-zugát a háznak mi szerettünk volna megtervezni” – árulta el Bódi Megyer felesége, aki korábban plasztikai műtétjéről vallott.

Bódi Megyer gyermekei is izgatottan várják, hogy beköltözzenek új házukba (Fotó: Mediaworks Archív)

Nagy változás jön a Bódi család életében

Három év után ez a folyamat is eljött és hamarosan itt fogunk élni a kis családunkkal

– jelentette ki Bódi Dóra, akinek párja, nemrég testvére oldalán próbálta meg lenyűgözni közönségét a Nagy Duett színpadán.

A család, közösségi oldalukon a telket is megmutatta, ahol épülni fog álmaik otthona. Viszont a rajongók nem úszták meg egy bejelentéssel és a sztárfeleség a követőihez fordult segítségért.

„Hamarosan elindul a YouTube-csatornánk is, aminek még nem találtuk ki a nevét, de szívesen fogadjuk az ötleteket. Nagyon izgatottak vagyunk és nagyon várjuk, hogy végre belekezdjünk az építkezésbe” – mondta közösségi oldalán a kétgyermekes családanya, akinek kislánya rengeteg támadást kapott születése után.