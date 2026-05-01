Súlyos baleset történt a fővárosban - nem jár az 1-es villamos ezen a szakaszon

Összeütközött egy villamos és egy kisteherautó Budapest XI. kerületében, az Etele út és a Hadak útja kereszteződésénél szerda délután, ezért az érintett szakaszon nem jár a villamos - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A BKK Info a Facebook-oldalán azt írta, hogy a helyszínelés ideje alatt az 1-es villamos helyett az Etele út/Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik, amely az Etele út/Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé - tették hozzá.