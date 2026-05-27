Monoklival a szemén, lángoló vörös hajjal fotózták le Brad Pitt és Angelina Jolie 17 éves fiát

Teljesen kicsúszott a talaj Brad Pitt lába alól. Miközben a 62 éves színész abban bízott, hogy az idő mindent meggyógyít, a gyerekei sorra törlik ki őt az életükből. Legutóbb Zahara diplomaosztóján szabadultak el az indulatok, ahol a lány nyilvánosan is eldobta a Pitt nevet. Ráadásul a legkisebb fiú, a 17 éves Knox is brutális pofont adott az apjának: bár nemrég még pont úgy nézett ki, mint Brad, most hirtelen Angelina Jolie vad, 90-es évekbeli narancssárga frizurájára váltott, és egy monoklival a szeme alatt sétált ki a bokszedzéséről.

Kitagadták az anyjuk kedvéért

A gyerekek látványosan az anyjuk mellé álltak, Shiloh és Vivienne is hivatalosan elhagyták a színész vezetéknevét. Angelina környezete szerint Brad csak mossa a kezeit – írja a Daily Mail.

Brad folyamatosan az áldozatot játssza. A megromlott kapcsolata a gyerekeivel a saját tetteinek a közvetlen következménye. Abba kellene hagynia a mások hibáztatását

– tette tisztába a helyzetet a Jolie-hoz közeli forrás.

Brad Pitt tehetetlen: a fiai hallani sem akarnak róla

A színész nemrég a mexikói F1-premieren még próbált optimista maradni, és a családi értékekről papolt, de a bennfentesek szerint a sztár valójában már feladta a harcot a legidősebb fiaival, Paxszal és Maddoxszal szemben.

Úgy tűnik, velük már nincs visszaút. Pax és Maddox teljesen egyértelművé tették az érzéseiket, Bradnek pedig már nincs mondanivalója számukra

– árulta el egy közeli ismerős, ami bizonyítja: a színész beletörődött, hogy a fiai hallani sem akarnak róla.