Tóth Szabi Orbán Viktor beszédéről vallott: Nagyon tetszett a beszéd, igazi választás előtti, lelkesítő mozgósítás volt március 15
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 15. 16:05
Igazi sztárparádé kísérte végig a március 15-ei állami ünnepséget a Kossuth téren, ahol a pódium mögötti sorokban a hazai celebvilág színe-java képviseltette magát. A meghívott hírességek között ott volt Tóth Szabi is, aki elragadtatva figyelte a formabontó megemlékezést és a motoron érkező Demjén Ferenc produkcióját.
