Tóth Szabi kimondta, tart attól, hogy drágulás jöhet az ukrán késlekedés miatt

Az ismert előadó nem rejti véka alá markáns véleményét, ha a szomszédunkban négy éve dúló háború kerül szóba. Tóth Szabi szerint Ukrajna ellenünk irányuló, egyértelmű provokációja nem más, mint politikai nyomásgyakorlás, aminek a hatásai drágulásként jelentkezhetnek rövidesen.

Tóth szabi szerint is vakvágányon van Ukrajna (Fotó: YouTube)

Tóth Szabi: „Egy olyan klub tagját vegzálják ezzel, amely „klubhoz” tartozni szeretnének”

„Őszintén mondom, hogy rohadtul sajnálatos, hogy a szomszédunkban immár négy teljes éve dúl a háború. Ugyanakkor továbbra is azt gondolom, hogy Magyarországnak ehhez semmi, de semmi köze nincs. Azt is értem, hogy az ukránok kétségbeesésükből kifolyólag nyitnak egy kétfrontos történetet azzal, hogy beleállnak a zsaroló politikába.”

Vagyis, ha nem kapják meg azt, amit szeretnének, blokkolják a Barátság kőolajvezetéken hozzánk érkező olaj útját.

„Teszik mindezt úgy, hogy egy-egy olyan klub tagját vegzálják ezzel, amely „klubhoz” tartozni szeretnének. Nem gondolom, hogy ez egy jó taktika lenne a részükről” – kezdte a Borsnak Tóth Szabi, aki bízik abban, hogy a magyar kormány továbbra is higgadtan kezeli a nyílt támadást.

„Ezt a helyzetet, csak higgadt döntésekkel lehet kezelni, hiszen az ukránok ezzel egy nagyon kiélezett helyzetet teremtettek. Magyarország kormánya a száraz tényekre, a szerződésekben lefektetett megállapodásokra hivatkozik és pontosan ez a helyes lépés” – tette hozzá a zenész-előadó.

Tóth Szabi figyelmeztet, ha az ukránok nem hagynak fel a szabotázsakcióval, drágulás jöhet (Fotó: Sugarloaf / Facebook)

„Ha drágul az üzemanyag, az húz magával minden mást is”

Tóth Szabi ugyanakkor biztos benne, hogy Ukrajna számára nem járható út az, amire léptek, hiszen mint mondja, egy uniós és NATO-tagállammal szemben nem éppen szerencsés az a fellépés, amivel operálnak.

Pacifista, idealista emberként nincs igazi válaszom arra, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak mire kell készülnie.

„Minden esetre lehetett már hallani ukrán katonai vezetőktől olyan véleményeket, hogy ide és Szlovákiába is el kell menniük, hogy maguk nyissák meg a dízelolaj- és áramszállítás rendszereit. Ez akkor azt jelentené, hogy megtámadnak egy vagy két NATO-országot? Ezt szerintem még ők sem gondolhatják komolyan” – mondta Tóth Szabi, aki azzal is tisztában van, hogy mi lehet az ukrán olajblokkolás ára, amit nekünk magyaroknak kell majd megfizetnünk, ha nem rendeződik a helyzet.