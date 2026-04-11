A nemzeti egység megteremtése most a legfontosabb

Holnap sorsdöntő választás lesz Magyarországon, amelynek során eldől, hogy az ország élén továbbra is marad a nemzeti szuverén kormány vagy egy ukránbarát párt veszi át a vezetést. Orbán Viktor ezért arra szólította fel a választókat, hogy minél többen menjenek el holnap szavazni és támogassák voksukkal a Fidesz-KDNP-t. Ezután hozzátette, hogy ezekben vészterhes időkben a nemzeti egység megteremtése a legfontosabb, ezért több millió szavazatra van szüksége a kormánypártoknak – írja a Ripost.

Orbán Viktor: mindenki vigyen el mindenkit szavazni holnap! / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök beszédében elmondta, hogy korábban azért nem tudták az államférfiak Magyarországot a háborún kívül tartani, mert nem volt meg a nemzeti egység, amit egy demokráciában választási eredménnyel lehet teremteni.

Ezért, ha meg lesz a 3 millió szavazat, akkor a poklok kapui se vehetnek erőt rajtunk a következő négy évben

– mondta Orbán Viktor, majd elmondta, hogy holnap hogyan lesz a kormánypártoknak három millió szavazat.

Úgy lesz holnap három millió szavaztunk, hogy akinek közös szenvedélye Magyarország és akik ma hasonló tereken állnak a Fidesz és KDNP helyi kampányzáróin azok össze adják ezt a három millió szavazatot.

– fogalmazott a miniszterelnök, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy most nem azt mondják, mint 2002-ben, amikor azt kérték a választópolgároktól és egymástól, hogy hozzanak még egy embert, hanem azt: "mindenki hozzon el mindenkit és akkor meg lesz a 3 millió szavazat"

Beszéde vége felé pedig a kormányfő a fiatalokhoz is szólt és felhívta a figyelmüket arra, hogy ne a nemzeti kormány és a Fidesz-KDNP ellen lázadjanak.