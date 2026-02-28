Tóth Gabi Papp Máté Bencével együtt érkezett az esztergomi Háborúellenes Gyűlésre: "Ugyanabban hinni, együtt menni"

Rengetegen gyűltek össze szombaton Esztergomban a Háborúellenes Gyűlésen, ahol az összefogás ereje és a béke fontossága került a középpontba. A rendezvényen inspiráló gondolatok hangzottak el arról, hogy a szomszédunkban dúló háború miatt mennyire fontos, hogy a nemzet egységesen álljon ki a béke mellett. A résztvevők között ott volt Tóth Gabi is, aki párjával együtt érkezett az eseményre.

Tóth Gabi Papp Máté Bence társaságában érkezett az esztergomi Háborúellenes Gyűlésre

A tömeg már önmagában is erőt sugárzott: családok, fiatalok és idősek hallgatták a felszólalókat, miközben újra és újra elhangzott, hogy ha összefogunk, képesek leszünk kimaradni a háborúból. A közös hit és az összetartozás érzése hatotta át a hangulatot, amely sokak számára megerősítést jelentett ezekben a feszült időkben.

Tóth Gabi a közösségi oldalán is megosztotta, hogy részt vett a gyűlésen: a 24 óráig elérhető történetében egy közös fotót tett közzé szerelmével, Papp Máté Bence. A képhez mindössze ennyit írt:

Ugyanabban hinni, együtt menni

A rövid üzenet sokatmondóan fejezi ki, hogy számukra nemcsak a magánéletben, hanem a fontos társadalmi kérdésekben is az egység és az azonos értékrend jelenti az alapot.