HavazásHáborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Eleonóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gudics Máté és Tóth Abigél óriásit énekelt a Háborúellenes Gyűlés színpadán!

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 21. 11:44 / FRISSÍTÉS: 2026. február 21. 12:05
Tóth AbigélGudics Máté
A két fantasztikus hangú énekes a Vastag testvérek klasszikusával indította a mai találkozót. Gudics Máté és Tóth Abigél a csillagokat is leénekelte Békéscsabán, a Háborúellenes Gyűlés színpadán.
Bors
A szerző cikkei

A mai napon tartja a magyar kormány a Háborúellenes Gyűlést Békéscsabán. Az esemény nem akárhogy indult, mivel Gudics Máté és Tóth Abigél nagyszerű duettjükkel kápráztatták el a közönséget.

háborúellenes gyűlés
A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai megállóján Gudics Máté és Tóth Abigél nyitotta a műsort (Fotó: Mediaworks)

A Háborúellenes Gyűlés fontos üzenete hangzott el

Gudics Máté korábban is szerepelt már Háborúellenes Gyűlésen, de most egy énekespartnerrel karöltve nyűgözte le a résztvevőket. Tóth Abigél hangja nemcsak a békéscsabai közönséget, de egész Magyarországot megszólította. Vastag Csaba és Vastag Tamás slágerével, az Őrizd az álmod című dallal állt ki a két előadó.

Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár, néha elvisz az ár, de a szív hazavár

— hangzott el most Tóth Abigél és Gudics Máté előadásában.

Az énekesnő tavalyelőtt a Megasztárban robbant be, ahol a negyedik helyezést ért el. Egy igazi székely lányról van szó, ahogy Gudics Máté is kiemelte a dal előtt, mivel egyenesen Sepsiszentgyörgyről érkezett Magyarországra a fiatal tehetség.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu