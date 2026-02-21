Gudics Máté és Tóth Abigél óriásit énekelt a Háborúellenes Gyűlés színpadán!

A mai napon tartja a magyar kormány a Háborúellenes Gyűlést Békéscsabán. Az esemény nem akárhogy indult, mivel Gudics Máté és Tóth Abigél nagyszerű duettjükkel kápráztatták el a közönséget.

A Háborúellenes Gyűlés békéscsabai megállóján Gudics Máté és Tóth Abigél nyitotta a műsort (Fotó: Mediaworks)

A Háborúellenes Gyűlés fontos üzenete hangzott el

Gudics Máté korábban is szerepelt már Háborúellenes Gyűlésen, de most egy énekespartnerrel karöltve nyűgözte le a résztvevőket. Tóth Abigél hangja nemcsak a békéscsabai közönséget, de egész Magyarországot megszólította. Vastag Csaba és Vastag Tamás slágerével, az Őrizd az álmod című dallal állt ki a két előadó.

Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár, néha elvisz az ár, de a szív hazavár

— hangzott el most Tóth Abigél és Gudics Máté előadásában.

Az énekesnő tavalyelőtt a Megasztárban robbant be, ahol a negyedik helyezést ért el. Egy igazi székely lányról van szó, ahogy Gudics Máté is kiemelte a dal előtt, mivel egyenesen Sepsiszentgyörgyről érkezett Magyarországra a fiatal tehetség.