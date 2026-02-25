Tarolnak a Megasztár felfedezettjének dalai: Tóth Abigél egyre sikeresebb

Tóth Abigél a Megasztár 2024-es szériájában hívta fel magára a figyelmet, azóta pedig több saját dala is megjelent, és önálló koncertje is volt már.

Tóth Abigél Megasztár szereplésével örökre beírta magát a zeneipar történetébe (Mediaworks)

Tóth Abigél Rabmadár című dala platinalemezes álomstart lett

Abigél neve először a Rabmadár című dallal forrt össze a rádióhallgatók fejében. A dal eredetije elhangott a tévéműsorban, remix verziója 2025 januárjában került be a Rádió 1 és több hazai regionális adó rotációjába, onnantól kezdve pedig nem volt megállás. A közönség pillanatok alatt a szívébe zárta az érzelmes, mégis modern hangzású szerzeményt, a siker pedig kézzel foghatóvá vált. Tavaly októberre a Rabmadár platinalemez lett, Abigél teltházas koncertet adott az Akváriumban, a napokban pedig a békéscsabai háborúellenes gyűlés közönségének is ő dalolt Gudics Máté oldalán. Egy év leforgása alatt az énekesnő a rádiós slágerlisták állandó szereplője lett, ami ritka teljesítmény egy friss tehetségtől.

Nemzetközi kollab, ami tarol: Sugar Daddy

Nemrég Abigél újabb nagy dobással jelentkezett. A tavaly novemberben megjelent „Sugar Daddy” igazi nemzetközi együttműködés: a dal a népszerű román előadóval, Akcent közösen készült, és már a premier pillanatában sejteni lehetett, hogy hatalmasat fog szólni.

Nagyon boldog vagyok, hogy a közönség szereti a dalaimat, és rengeteg visszajelzést kapok akár a Rabmadár, akár a későbbi dalaim, a Pillangóhatás vagy a Horváth Tomival közös duett, a Tagadod kapcsán is

– mesélte lelkesen Abigél.

A Sugar Daddy pedig egy külön világ, hiszen nem csak hogy angolul szólal meg, de az egyik legismertebb román előadó, Akcent benne a partnerem, így otthonról is nagyon sokan írnak. Tánccsoportok készítenek rá koreográfiát, bulikban szólal meg, rádióban megy. Elképesztő, amikor velem énekelnek az emberek, de a legjobban akkor örülök, amikor arról kapok hírt, hogy valakinek lelkileg sokat segítettem a hangommal, a dalaimmal.

A szám azóta közel 1 milliós megtekintést gyűjtött össze a YouTube-on, és jelenleg a hazai súlyozott rádiós listán az előkelő 5. helyen áll – olyan világsztárok mellett, mint Teddy Swims vagy Lady Gaga. Ez ráadásul a legjobb magyar helyezés a listán. Abigélnek egyébként összesen két dala szerepel ezen a rangos mezőnyben, míg kiadójának, a Campusonicnak három slágere fut jelenleg is – ami jól mutatja, hogy egy tudatosan épített, erős csapat áll mögötte.