"Imádlak titeket!" - Újra együtt van régi partnerével Tolvai Reni

Váratlan fordulattal ért véget A Nagy Duett legutóbbi élő show-ja. Curtis és felesége, Barnai Judit, Judie kiesését követően derült ki, hogy a héten nem a várt döntővel folytatódik a TV2 sikerműsora: az április 5-i rendkívüli adás során a már kiesett versenyzők lépnek újra színpadra, és egyetlen produkcióval próbálják meg visszaküzdeni magukat a fináléba. Ez azt jelenti, hogy a már bizonyított párosok térhetnek vissza, ami teljesen átírhatja az erőviszonyokat: többek közt sokak nagy kedvence, Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, a frissen kiesett Barnai Judie és Curtis, illetve Tolvai Reni és a humorista Lakatos Laci is új esélyt kaphatnak - ennek pedig, a jelek szerint, ez utóbbiak különösen örülnek.

Tolvai Reni és Lakatos Laci új esélyt kapott A Nagy Duettben

Egykori partnere oldalán jelentkezett Tolvai Reni

Na, ki jött vissza? Vasárnap tali A Nagy Duettben, velem meg báttyával. Ha szerettek minket, bejuthatunk akár a döntőbe is

- jelentette be nemrég izgatottan a közösségi oldalán Tolvai Reni, egy Lakatos Lacival közös, humoros videó kíséretében, amely alá a V.S.O.P. nevű hip-hop együttes Ki jött vissza? című dala szolgáltatta az alapot. A rajongók odáig voltak értük.

Imádlak titeket!

- jelentette ki az egyik kommentelő.

Meghalok!

- jegyezte meg nevetős szmájlik kíséretében egy másik rajongó.

De gyönyörű vagy, Reni!

- bókoltak egy újabb hozzászólásban.

A humorista és az énekesnő egyébként nagyon szoros kapcsolatot alakított ki A Nagy Duett alatt: nem sokkal azután, hogy távozni kényszerültek a műsorból, elmesélték, akár közös dalokkal is jelentkezhetnek a jövőben.

Először kialszom magam, de utána új dalokat fogunk írni, lesznek klipforgatások, sőt, akár még közös fellépések is. Ki tudja?!

- nyilatkozta lapunknak Tolvai Reni a kiesést követően.