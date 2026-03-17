"Sose leszel egyedül" - Nem enyhül Tolvai Reni gyásza

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Tolvai Reni jelenleg az ország egyik legnépszerűbb énekesnője: a nevét annak idején a Megasztárban ismerte meg a közönség, amit aztán meg is nyert. Azóta már több év eltelt, ám az érdeklődés iránta semmit nem csökkent, mialatt a gyönyörű híresség sem mutatja jelét annak, hogy lassítani szeretne.

Megható videót osztott meg Tolvai Reni / Fotó: Szabolcs László

Mindamellett, hogy a közelmúltban ismét egy új dallal, a Feel the Fire-rel jelentkezett, amihez egy videóklipet is leforgatott, Reninek A Nagy Duett színpadán is sikerült sokakat lenyűgöznie a humorista, Lakatos Laci oldalán - ugyan a verseny már véget ért számukra, a közös munka távolról, a jövőben pedig azt tervezik, közös dalokkal jelentkeznek.

Először kialszom magam, de utána új dalokat fogunk írni, lesznek klipforgatások, sőt, akár még közös fellépések is. Ki tudja?!

- nyilatkozta lapunknak Tolvai Reni a kiesést követően.

Nem enyhül Tolvai Reni gyásza

Az énekesnő tehát igazán nem panaszkodhat unalomra, mialatt a közösségi oldalán is kimondottan aktív életet él: a különböző projektjei mellett időről időre szexi tartalmakkal is meglepi a rajongói hadát. A minap azonban egy kifejezetten melankolikus klippel jelentkezett, amin egy gyönyörű dalt ad elő: ezt - ahogy azt a posztjában is elárulta -, az édesapjának szánta.

Tolvai Gyula néhány évvel ezelőtt, tragikus körülmények közt hunyt el, mindössze 52 évesen, miután rosszul lett egy családi nyaralás során. Az énekesnő és az édesanyja azonnal mentőt hívtak, ám az apa visszautasította, hogy kórházba szállítsák. A mentősök távozása után nem sokkal viszont összeesett és többé már nem tért magához.

Az énekesnő most ezzel a dallal az édesapja emléke előtt szeretett volna tisztelegni.

Apunak

- írta az Instagram-oldalán Reni a klipet tartalmazó bejegyzésében, melynek kommentszekciójában számtalan, támogatást és elismerést kifejező hozzászólást kapott a rajongóitól.

Csodaszép!

- jelentette ki az egyik követő, a dallal kapcsolatban.

Sajnálom én is apukádat nagyon

- üzente egy másik kommentelő.

Én is együtt érzek veled, Reni, de itt vagyunk a rajongóid, akik nagyon szeretnek téged és a dalaidat. Sose leszel egyedül!

- igyekezett vigasztalni a sztárt egy újabb lelkes rajongó.